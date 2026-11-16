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Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometre sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Karabük İl Özel İdaresi KÖYDES ile Eskipazar'da 48 km, Eflani'de 55 km olmak üzere toplam 103 km sıcak asfalt serdi; Vali Oktay Çağatay teşekkür etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometre sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Karabük İl Özel İdaresi, KÖYDES programı çerçevesinde Eskipazar ve Eflani ilçelerinde kapsamlı yol yapım çalışmaları yürüttü. Toplam 103 kilometre sıcak asfalt serimiyle ilçelerin ulaşım altyapısı güçlendirildi ve kırsal erişim imkanları iyileştirildi.

çalışmanın kapsamı:

Eskipazar ilçesinde köy yollarında devam eden çalışmalarda toplam 48 kilometre sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yapılan yatırımlar, bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı ve sürüş güvenliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Eflani ilçesinde ise İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması toplam 55 kilometre olarak rapor edildi. Her iki ilçedeki serimlerle yerel bağlantıların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amaçlandı.

vali çağatay'ın değerlendirmesi:

Vali Oktay Çağatay, Eskipazar ve Eflani'ye kazandırılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği geçen Karabük milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı'na, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine, İl Özel İdaresi yöneticilerine ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü bu yol yatırımları, köy yollarının kullanımını kolaylaştırırken yerel yaşam kalitesine olumlu katkı sağlıyor. Tamamlanan serimler, ulaşım sürelerini kısaltıp hizmet erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir altyapı iyileştirmesi niteliği taşıyor.

KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN ESKİPAZAR VE EFLANİ İLÇELERİNDE TOPLAM 103 KİLOMETRE ASFALT...

KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN ESKİPAZAR VE EFLANİ İLÇELERİNDE TOPLAM 103 KİLOMETRE ASFALT SERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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