Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Microsoft temel ağ sorununu giderdi, uygulamalarda kademeli toparlanma sürüyor

Microsoft, Outlook, Teams ve Copilot dahil uygulamalarda görülen kesintinin temel nedeninin giderildiğini ve hizmetlerin kademeli olarak döndüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Microsoft temel ağ sorununu giderdi, uygulamalarda kademeli toparlanma sürüyor

Microsoft'ün açıklaması

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, dün başlayan küresel hizmet kesintisinin büyük ölçüde giderildiğini duyurdu. Outlook, Teams, Copilot ve diğer uygulamalarda yaşanan aksaklıkların kaynağına yönelik incelemelerin devam ettiği, ancak hizmetlerde belirgin bir toparlanma ve istikrar gözlendiği belirtildi.

Neden ortaya çıktı:

Şirket, olayın siber güvenlik veya yapay zeka ile ilgili olmadığını ve temel sorunun yakın zamanda yapılan bir ağ değişikliğinin ardından ortaya çıktığını açıkladı. Ayrıca sorunla daha önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında yaşanan bir durumun ilişkili olduğu ifade edildi.

Hizmetlerin geri yüklenmesi ve sonraki adımlar:

Microsoft, temel sorunu çözdük mesajını vererek kalan müşterilere ve bölgelere hizmeti geri getirmeye devam ettiklerini bildirdi. Şirket, yoğun talep nedeniyle servisleri kademeli olarak yeniden başlattıklarını ve incelemeler tamamlandığında detaylı bir rapor sunacaklarını kaydetti.

Firma ayrıca müşteriler ve ortaklar için oluşan aksaklıktan dolayı üzüntü duyduklarını vurguladı ve hizmetlere duyulan güvenin farkında olduklarını belirterek bu sorumluluğu ciddiyetle ele aldıklarını ekledi.

ABD MERKEZLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ MİCROSOFT, OUTLOOK E-POSTA HİZMETİ, TEAMS, YAPAY ZEKA DESTEKLİ...

ABD MERKEZLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ MİCROSOFT, OUTLOOK E-POSTA HİZMETİ, TEAMS, YAPAY ZEKA DESTEKLİ COPİLOT VE DİĞER UYGULAMALARDA KESİNTİYE YOLAN TEMEL SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "HİZMETLERİMİZDE GENİŞ ÇAPLI BİR İYİLEŞME VE İSTİKRAR GÖRÜYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'dan Sarp'a: hızlı tren hattı Karadeniz'i sınır kapısına bağlayacak
images

türkiye'nin 24 girişimi web summit 2026'da küresel sahneye çıktı
images

Turkcell COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çözümlerini paylaştı
images

Ara tatilde keşif kampüsü gençleri teknoloji ve bilime çekiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gelenekten geleceğe atölye: Aydıntepe'de dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Yola saçılan motor yağı motosikleti devirdi

Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme

Aydın'da dört gün sürecek sağanaklar kapıyı çalıyor

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı