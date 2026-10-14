Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Adana Lezzet Festivali'nde üç birincilikle öne çıktı

Başarı ve yarışma sonuçları:

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 10. Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dikkate değer dereceler elde etti. Bölüm dördüncü sınıf öğrencisi Toprak Öz, Genç Şefler Yemek Yarışması'nda birinci oldu. Üniversiteli Genç Şefler Yarışması'nda ise Vahide Nur Şahin birincilik, Ata Togan Gündüz ikincilik, Mehmet Deniz Başçiftçi üçüncülük kazandı.

Genç şeflerin mutfak becerileri ve mesleki bilgileri, yarışma jürisi ve izleyiciler nezdinde öne çıktı; öğrenciler üniversitelerini 3 birincilik dahil olmak üzere çeşitli derecelerle temsil etti.

Eğitim yaklaşımı ve destek:

Yarışma sürecinde öğrencilere Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Enes Gündoğdu eşlik etti. Bölüm öğrencilerinden Mahmut Güler, İrem İçer ve Beren Özdoğan da festival programına katılarak katkı sağladı.

Elde edilen dereceler, üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışının ve öğrencilerin sektörel deneyim kazanmasına verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Genç şeflerin festivaldeki performansı, hem bireysel yetkinliklerini sergileme hem de üniversitenin eğitim hedeflerini sahada doğrulama fırsatı sundu.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, 10. ADANA LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YEMEK YARIŞMALARINDA 3 BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK DERECELERİYLE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİ