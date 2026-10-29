Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6209 +0,08%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,50 -0,27%
EUR/USD 1,1140 -0,16%
Brent Petrol 110,27 -1,23%
--°

Dağlardan sofralara: Aydın kestanesinde sezon kapandı

Aydın ve İzmir dağlarında süren kestane hasadı sona erdi; 50 bin tonu aşması beklenen rekolte, dökek uygulaması ve gündelik ücretleri öne çıkardı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Dağlardan sofralara: Aydın kestanesinde sezon kapandı

Aydın’da dağlardaki hasat tamamlandı

Türkiye’nin önde gelen kestane merkezlerinden Aydın’da dağlardaki hasat sezonu sona erdi. Bölgeyle birlikte İzmir’de de bu yıl toplamda 50 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. Hasatla toplanan kestaneler, tarlada veya orman içindeki belirlenmiş alanlarda geçici olarak bırakılarak olgunlaşmaları sağlanıyor.

Toplama ve olgunlaştırma süreci:

Hasat edilen kestaneler, yerel olarak dökek adı verilen alanlarda birkaç hafta bekletiliyor. Bu süre sonunda kozalaklarından ayrılan meyveler cinsine göre sınıflandırılıyor ve patoz adı verilen makinelerle kozalağından temizleniyor. Bu aşamanın ardından kestaneler tüketime veya satışa uygun hale getiriliyor.

İşçilik, risk ve ücretlendirme:

Kestane hasadı fiziksel olarak zahmetli ve zaman zaman tehlikeli bir uğraş; bazı ağaçların yüksekliği 50 metreye ulaşabiliyor ve işçiler yükseklikte çalışmak zorunda kalıyor. Bu yıl ağaçlara çıkarak kestane çırpan erkek işçilere günlük 5 bin lira, yerde toplayan kadın işçilere ise günlük 2 bin 500 lira ödeneceği bildirildi. Bu ücretlendirme, yoğun emek gerektiren toplama sürecinde üreticilere ve işçilere destek sağlamayı amaçlıyor.

Özgün aroması ve kalitesiyle bilinen Aydın kestanesi, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altında bulunuyor; bu durum bölge üretiminin değerini artırıyor ve piyasada talep oluşturuyor. Hasadın sona ermesiyle birlikte üreticiler, ürünlerin olgunlaşma takiplerini yapıp satış hazırlıklarına başlayacak.

TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZİ KONUMUNDAKİ AYDIN DAĞLARINDA 2026 YILI KESTANE HASAT...

TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZİ KONUMUNDAKİ AYDIN DAĞLARINDA 2026 YILI KESTANE HASAT SEZONU TAMAMLANDI. ADETA ZAMANLA YARIŞAN AYDIN VE İZMİR’DE BU YIL 50 BİN TONUN ÜZERİNDE KESTANE REKOLTESİ BEKLENDİĞİ BELİRTİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pancar üreticisinden zarar iddialarına sert yanıt: 'külliyen yalan'
images

Erzurum için ulaşım ve lojistik hamlesi: koridorlar, tren ve Palandöken’in etkin...
images

Manisa ve İzmir'de 15 kırsal projeye 228 milyon TL hibe ile altyapı yatırımı
images

Simav’da üç nesildir süregelen tatlı ve dondurmacılık geleneği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta birlik ve dayanışma vurgusuyla Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun’da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl birlik ve gelecek vurgusuyla kutlandı

Meme kanserinde taramada mamografi önceliği: MR sadece riskli olgularda düşünülmeli

Adana'da 29 ekim coşkusu: cumhuriyet 103 yaşında

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek