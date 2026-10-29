Dağlardan sofralara: Aydın kestanesinde sezon kapandı

Aydın’da dağlardaki hasat tamamlandı

Türkiye’nin önde gelen kestane merkezlerinden Aydın’da dağlardaki hasat sezonu sona erdi. Bölgeyle birlikte İzmir’de de bu yıl toplamda 50 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. Hasatla toplanan kestaneler, tarlada veya orman içindeki belirlenmiş alanlarda geçici olarak bırakılarak olgunlaşmaları sağlanıyor.

Toplama ve olgunlaştırma süreci:

Hasat edilen kestaneler, yerel olarak dökek adı verilen alanlarda birkaç hafta bekletiliyor. Bu süre sonunda kozalaklarından ayrılan meyveler cinsine göre sınıflandırılıyor ve patoz adı verilen makinelerle kozalağından temizleniyor. Bu aşamanın ardından kestaneler tüketime veya satışa uygun hale getiriliyor.

İşçilik, risk ve ücretlendirme:

Kestane hasadı fiziksel olarak zahmetli ve zaman zaman tehlikeli bir uğraş; bazı ağaçların yüksekliği 50 metreye ulaşabiliyor ve işçiler yükseklikte çalışmak zorunda kalıyor. Bu yıl ağaçlara çıkarak kestane çırpan erkek işçilere günlük 5 bin lira, yerde toplayan kadın işçilere ise günlük 2 bin 500 lira ödeneceği bildirildi. Bu ücretlendirme, yoğun emek gerektiren toplama sürecinde üreticilere ve işçilere destek sağlamayı amaçlıyor.

Özgün aroması ve kalitesiyle bilinen Aydın kestanesi, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altında bulunuyor; bu durum bölge üretiminin değerini artırıyor ve piyasada talep oluşturuyor. Hasadın sona ermesiyle birlikte üreticiler, ürünlerin olgunlaşma takiplerini yapıp satış hazırlıklarına başlayacak.

TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZİ KONUMUNDAKİ AYDIN DAĞLARINDA 2026 YILI KESTANE HASAT SEZONU TAMAMLANDI. ADETA ZAMANLA YARIŞAN AYDIN VE İZMİR’DE BU YIL 50 BİN TONUN ÜZERİNDE KESTANE REKOLTESİ BEKLENDİĞİ BELİRTİLDİ.