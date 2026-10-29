Malatya'da cumhuriyet coşkusu: 103 yılda birlik ve gelecek vurgusu

Malatya'da kutlama töreni:

Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103’üncü yıl dönümü, Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle kutlandı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

vali seddar yavuz'un konuşması:

Malatya Valisi Seddar Yavuz törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarih boyunca nice devletler kurmuş, üç kıtada adaletin ve medeniyetin temsilcisi olmuş aziz milletimiz, bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmemiştir. Bizler, 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle tarih sahnesinde var olmuş; vatanı namus, bayrağı şeref, bağımsızlığı vazgeçilmez bir irade olarak kabul etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Bizim tarihimiz, imkânsızlıklar karşısında teslim olmayı reddedenlerin; en zor zamanlarda dahi yeniden ayağa kalkmayı başaranların tarihidir. Bizler, yaşadığımız acıları unutmadan, o acılardan aldığımız güçle çocuklarımıza daha güvenli, daha güzel ve daha güçlü bir Malatya bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz."

program ve katılım:

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Kutlamaya 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, il başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü anısına düzenlenen etkinliklerin ruhuna uygun bir atmosferde, katılımcıların ilgisiyle sona erdi.

MALATYA’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU