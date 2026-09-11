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Kapadokya'da doğayla iç içe deneyim: turistler aronya hasadına katıldı

Kapadokya'da Avanos'ta düzenlenen aronya hasadında yerli ve yabancı turistler tarlaya girip meyveleri dalından topladı ve bitkiyi yakından tanıdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kapadokya'da doğayla iç içe deneyim: turistler aronya hasadına katıldı

Etkinliğin ayrıntıları:

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’da bu kez bir tarımsal etkinlik turistlerin ilgisini çekti. Avanos ilçesinde düzenlenen aronya hasadına katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarlaya girerek meyveleri dalından topladı ve doğayla doğrudan temas ederek deneyim yaşadı.

Etkinlik sırasında katılımcılar, aronya meyvesinin tadına bakma, ürünleri satın alma ve aronya çayını deneme fırsatı buldu. Profesyonel turist rehberi Selahattin Karakaş, bu tür uygulamaların turistlere yeni deneyimler sunduğunu vurguladı. Karakaş, “Kapadokya’da yine çok güzel bir manzara var. Üzerine bu meyvelerin de burada yetişmesi gerçekten turistlerin çok hoşuna gitti. Hepsi burada bunlardan hem tatlıları tattı hem de satın aldı. Ayrıca çayından da faydalandılar.” sözleriyle etkinliğin beklentileri karşıladığını belirtti.

Turist deneyiminin önemi:

Karakaş, ziyaretçilerin sadece pazardan ürün almakla kalmayıp tarlada gezip bitkiye dokunmasının farklı ve kalıcı bir deneyim sunduğunu aktardı: “Turistler her zaman belli yerlere gidiyor. Şu anda Kapadokya’da böyle bir yapılanma yok. Böyle etkinliklerin olması, turistlerin bu bitkileri daha yakından görmesi açısından farklı bir deneyim.” Bu yaklaşım, ziyaretçilerin bölge kültürü ve üretimiyle bağ kurmasını sağlıyor.

Aronyayı turizme kazandırma hedefleri:

Avanos’ta aronya yetiştiriciliğine dört yıl önce başlayan işletmeci Hasan Pınar, ürünün hem tarımsal üretim açısından geliştirilmesi hem de yöresel ürünler kapsamında turizme entegre edilmesi hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Pınar, “Bu sene dördüncü sezonumuz. Bölgemizde aronya henüz fazla tanınmıyor. Bunun üzerine ciddi araştırmalar yaptık ve yetiştirmeye başladık.” diyerek sürecin başladığını aktardı.

Pınar, aronya hasadını doğayla bütünleşmiş bir sağlık olgusu olarak turizme dahil etmeyi amaçladıklarını belirtti: “Doğayla bütünleşmiş bir sağlık olgusu turizmde yoktu. Biz bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Kapadokya’da tarımsal faaliyetler var ancak turizme yönelik değil. Esas amacımız turizmi buna yönlendirmek ve bölge halkını da bu konuda teşvik etmek.”

Pınar ayrıca aronya yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını, bağcıların ve meyve yetiştiricilerinin öncülük etmesini istediklerini ifade etti. Bu modelin istihdam yaratacağı, döviz girdisi sağlayacağı ve alternatif bir turizm biçimi olarak konumlanabileceği görüşünü paylaştı. Ayrıca Avanos’un ürünlerini uluslararası fuarlarda tanıtma hedefinden söz etti.

Kapadokya’daki aronya hasadı, turistlere bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra tarımsal üretim süreçlerini deneyimleme olanağı sundu. Bölgedeki aktörlerin hedefleri, tarım ve turizmi birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi canlandırmak ve ziyaretçilere farklı bir Kapadokya deneyimi sunmak üzerine kurulu.

Kapadokya’da turistler ‘aronya’ hasadı yaptı

Kapadokya’da turistler ‘aronya’ hasadı yaptı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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