Kapadokya'da öğrencilikten markaya dönüşen marifet karakız ocakbaşı

Kapadokya'da başlayan profesyonel yolculuk:

2006 yılında eğitim için Kapadokya'ya gelen Nursev Arslan ve Tuğçe Doyran, mezuniyetlerinin ardından bölgeden ayrılmayıp turizm sektöründe çalışmaya devam etti. İkili, özellikle otelcilik alanında edindikleri deneyimi kentteki gastronomi girişimlerine taşıdı ve 2020'de mütevazı bir sofrayla başlayan Karakız projesini hayata geçirdi.

Ortaklıkla büyüyen marka: Marifet Karakız Ocakbaşı:

Otelle yapılan sözleşmenin 2023'te sona ermesinin ardından yalnızca restoran işletmeciliğine odaklanma kararı alan Arslan ve Doyran'ın yolu Dorak Holding ile kesişti. Bu yatırım ortaklığı sonucunda Karakız'ın mutfak anlayışı, yeni konsept Marifet Karakız Ocakbaşı ile genişletildi. Mekanın ismi, Karakız'ın ustalığını vurgulamak üzere 'Marifet Karakız' fikrinden doğdu.

Menü, pişirme tekniği ve sofra kültürü:

Yeni mekanda Karakız'ın sofra kültürü ateş, ızgara ve fırın merkezli bir anlayışla şekillendi. Mutfakta günlük ve mevsimsel ürünler ön planda tutuluyor; menüde Adana kebabı, Hatay usulü tepsi kebabı ve közde içli köfte gibi Anadolu lezzetleri, geleneksel hazırlama ve doğru pişirme teknikleriyle sunuluyor. Karakız'ın günlük hazırlanan mezeleri ve işletmeye özgü dokunuşlar, Marifet'in sofrasında yerini koruyor.

Kurucu ortakların vizyonu ve işletme anlayışı:

Arslan ve Doyran, Kapadokya'daki deneyimlerini ve kurdukları sofrayı paylaşma arzusunu büyüterek bugün iki markalı bir işletmeye ulaştı. İkili, kendi sözleriyle, '2006 yılında öğrenci olarak Kapadokya'ya geldik. İkimiz de turizm mezunuyuz. Mezuniyetimizin ardından burada kalıp kendi mesleğimizi icra etmeye başladık,' ifadelerini kullanıyor.

Kurucular, Karakız isminin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve ismin iki ailenin geçmişinden gelen ortak bir hikâyeyi içerdiğini belirtiyor. 'Marifet Karakız, Karakız’ın ustalığı olarak doğdu' sözleriyle yeni markanın ruhunu özetliyorlar.

İşletme yönetiminde Arslan ve Doyran her aşamaya yakından müdahil olarak; pişirilen her yemeğin, sunulan her tabağın tek tek kontrol edildiğini; hem personel hem de gelen müşterilerle bire bir ilgilendiklerini vurguluyor. Bu yaklaşım, mekanın hem mutfak kalitesini hem de servis deneyimini öne çıkarıyor.

Marifet Karakız Ocakbaşı'nın hedefi, Kapadokya'nın gastronomi turizmine katkı sağlarken yöresel lezzetleri orijinaline sadık ve ulaşılabilir fiyatlarla sunmak. Dorak Holding yatırımıyla büyüyen bu hikâye, bölgedeki yerel girişimciliğin ve turizmle iç içe gelişen gastronomi markalarının güncel bir örneğini oluşturuyor.

KAPADOKYA’YA 2006 YILINDA EĞİTİM GÖRMEK İÇİN GELEN TURİZM ÖĞRENCİLERİ NURSEV ARSLAN VE TUĞÇE DOYRAN, MEZUNİYETLERİNİN ARDINDAN BÖLGEDEN AYRILMAK YERİNE BURADA KALIP MESLEKLERİNİ SÜRDÜRME KARARI ALDI