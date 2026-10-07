Kapalı yöntemlerle ESOGÜ'de çocuk hastalara daha az travma ve hızlı iyileşme

ESOGÜ hastanesinde ileri teknolojiyle çocuk sağlığı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne dünya standartlarında bir teknolojik altyapı kazandırdı. Yeni laparoskopi kulesi ve ileri düzey endoskopik sistemler sayesinde yenidoğan döneminden ergenliğe kadar olan dönemde gerçekleştirilen birçok cerrahi ve ürolojik müdahale açık ameliyata gerek kalmadan, milimetrik kapalı yöntemlerle uygulanabiliyor.

sık uygulanan kapalı girişimler ve teknikler:

ESOGÜ'de bölüm hekimlerinin akademik tecrübesi ile yüksek teknoloji bir araya getirilerek minik bedenlerin travması en aza indiriliyor. Böbrek ve idrar yolu taşlarında kesisiz lazer tedavisi (Flexible ve Rijit URS) ile taşlar, vücudun doğal idrar yollarından girilerek bükülebilir ve rijit mikro-endoskoplarla lazer yardımıyla parçalanıp temizleniyor.

Vezikoüreteral reflü (VUR) gibi idrarın böbreğe geri kaçışına yol açabilen durumlar, açık cerrahiye ihtiyaç duymadan endoskopik enjeksiyon yöntemiyle tedavi edilerek böbrek fonksiyonları korunuyor.

Laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirilen piyeloplasti (üreteropelvik darlık onarımı) ve karın içindeki inmemiş testislerin tespiti ve indirilmesi gibi işlemler milimetrik kesilerle uygulandığı için iyileşme süresi kısalıyor ve kozmetik avantaj sağlanıyor.

yenidoğan ve acil müdahalelerde kapalı yaklaşımın rolü:

Yenidoğan dönemindeki karmaşık anomalilerde de merkez, ileri teknikleri kullanıyor. Doğumsal özefagus atrezisi (Özefagus Atrezisi) onarımları ve göğüs boşluğuna fıtıklaşan organları düzelten Diafram Hernisi ameliyatları, gelişmiş cerrahi yaklaşımlarla başarıyla uygulanıyor. Soluk ve yemek borusunda yapılan müdahalelerde özofagoskopi ve bronkoskopi ile yabancı cisim aspirasyonları, kostik madde yanıkları ve doğumsal darlıkların tanı ve tedavisi hızlı ve kesisiz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca çocukluk çağının sık görülen sorunları olan kasık fıtığı onarımları (laparoskopik herni tamiri) ve akut apandisitler, minimal invaziv yaklaşımlarla milimetrik deliklerden yapılabiliyor; böylece çocuklar dikiş izi olmadan, daha az ağrı ile ve genellikle ertesi gün normal aktiviteye dönebilecek şekilde iyileşiyor.

Öğr. Gör. Dr. Dilşad Dereli ve ekip, yeni donanımın sunduğu avantajları vurgulayarak; çocuk cerrahisi ve ürolojisinde kesisiz, ağrısız ve hızlı iyileşme imkanı sağlayan uygulamaların rutin hale getirildiğini belirtiyor. Teknoloji ile uzmanlığın birleşmesi, hem cerrahi başarının hem de hasta konforunun artmasına katkı sağlıyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI TARAFINDAN ÇOCUK SAĞLIĞI ALANINDAKİ DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TEKNOLOJİK ALTYAPI ESOGÜ HASTANESİ’NE KAZANDIRILDI.