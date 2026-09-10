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Kapıkule'de 79 bin 790 adet kaçak serum ve infüzyon seti ele geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda X-ray taraması sonucu tırda 79.790 adet kaçak serum ve infüzyon seti ele geçirildi; gümrük değeri 9 milyon 934 bin lira.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapıkule'de 79 bin 790 adet kaçak serum ve infüzyon seti ele geçirildi

Operasyon detayları:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırı X-Ray tarama sistemine sevk etti. Yapılan tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta detaylı arama yapıldı.

Arama ve kontrolleri yürüten ekipler, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü koordinasyonunda kara geçiş kapısında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Ele geçirilen ürünlerin özellikleri:

Yapılan detaylı incelemede, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış ve ticari miktar ve mahiyet arz eden 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değeri 9 milyon 934 bin lira olarak tespit edildi.

Gümrük işlemlerine konu edilmeyen bu tür malzemelerin sınır kontrollerinde tespit edilmesi, hem haksız ticari kazançla mücadele hem de sağlık güvenliği açısından önem taşıyor.

Soruşturma ve kamu sağlığı vurgusu:

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, söz konusu olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık, kaçakçılığın her türlüsüyle mücadele edileceğini ve kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması amacıyla kontrollerin süreceğini vurguladı.

Kapıkule gibi yoğun sınır geçiş noktalarında uygulanan X-Ray taramaları ve istihbarata dayalı hedeflemelerin, benzer kaçakçılık olaylarının önlenmesinde belirleyici olduğu kaydedildi.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE, EDİRNE KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI&#039;NDA...

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE, EDİRNE KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 79 BİN 790 ADET KAÇAK SERUM VE İNFÜZYON SETİNE EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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