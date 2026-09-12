Kaptaş'ta bankacılık kolaylaştı: ATM hizmete girdi

Kaptaş'ta atm hizmete girdi:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş bölgesinde, uzun zamandır beklenen ATM hizmeti faaliyete geçti. Bölge sakinleri, bankacılık işlemlerini ilçe merkezine gitmeden daha hızlı ve kolay şekilde yapabilecek.

muhtarın katkısı:

ATM'nin Kaptaş'a kazandırılmasında emeği geçen isim olarak Kaptaş Muhtarı Ekrem Akman öne çıktı. Yerel yetkililer ve muhtarın çalışmaları sayesinde, bölgedeki bu temel ihtiyaç giderilmiş oldu.

hizmetin etkisi:

Vatandaşlar, günlük para çekme, bakiye sorgulama ve diğer temel bankacılık işlemlerini yerel olarak gerçekleştirebilecek. Yetkililer ve bölge sakinleri, "Uzun zamandır ihtiyaç duyulan ATM'miz Kaptaş'ımıza kazandırıldı. Bu hizmetin bölgemize gelmesinde emeği ve katkısı bulunan Muhtarımız Ekrem Akman'a teşekkür ediyoruz. Kaptaş'ımıza ve tüm bölge halkımıza hayırlı olsun" ifadeleriyle hizmetin önemine vurgu yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNE BAĞLI KAPTAŞ BÖLGESİNDE, VATANDAŞLARIN UZUN SÜREDİR İHTİYAÇ DUYDUĞU ATM HİZMETE GİRDİ.