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Kar altında çilek tarlasından 10 Kasım'a saygı

Konya'nın Hüyük ilçesinde kar yağışı altında düzenlenen 10 Kasım anma törenine çilek toplayan tarım işçisi kadınlar 09.05'te saygı duruşuna geçti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kar altında çilek tarlasından 10 Kasım'a saygı

Kar altında çilek tarlasından 10 Kasım'a saygı

Konya'nın Hüyük ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçedeki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenlerine de eşlik etti. Törene Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, gaziler, muhtarlar, eğitim camiası mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören alanında yapılan uygulamalar:

Anma programı kapsamında Atatürk Anıtına çelenkler konuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrakları yarıya indirildi. Tören, Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonunda düzenlenen programlarla sürdü.

Çilek tarlasındaki işçiler de anmaya katıldı:

Kar yağışı altında ellerinde kovalarla çilek toplayan tarım işçisi kadınlar da anma saatinde çalışmalarına ara verdi. Aralarından bir kadının çağrısı üzerine kadınlar, tarlada durup 09.05'te saygı duruşuna geçti ve anma programına uyarak sessiz kaldı.

Yağışa rağmen gerçekleştirilen törenlerde hem resmi protokol hem de günlük yaşamı sürdüren vatandaşların ortak anma anları dikkat çekti.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENLER KAR YAĞIŞI...

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENLER KAR YAĞIŞI ALTINDA YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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