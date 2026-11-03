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Doğada cumhuriyet coşkusu: 59 doğasever ay yıldızlı formalarla yürüdü

TURBELDAK, 29 Ekim'de Kemalpaşa Sarılar-Ovacık rotasında 59 doğaseveri ay yıldızlı formalarla buluşturdu; yaklaşık 10 km'lik parkurda birlik ve spor vurgulandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğada cumhuriyet coşkusu: 59 doğasever ay yıldızlı formalarla yürüdü

etkinlik detayları:

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlediği doğa yürüyüşünde 59 doğaseveri bir araya getirdi. Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda; Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla sevk idaresinde, rehber Kudret Ulutaş yönetiminde gerçekleştirildi.

rota ve fiziksel zorluklar:

Yürüyüş, Kemalpaşa'ya bağlı Sarılar-Ovacık güzergâhında yapıldı. Katılımcılar yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki parkuru tamamladı; parkurun 3 kilometrelik bölümünde 300 metre irtifa kazanımı oldu. Fiziksel dayanıklılık ve kondisyon gerektiren bu sportif etkinlik, katılımcılara hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sundu.

Etkinlik boyunca katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla ay yıldızlı formalar giyerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler. TURBELDAK'ın hafta içi ve hafta sonu düzenlediği farklı parkur etkinlikleri kapsamında yapılan bu yürüyüş, topluluk ruhunu ve doğa sevgisini öne çıkardı.

liderin mesajı:

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinlikle ilgili olarak Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlı bir yürüyüşle kutladıklarını belirtti. Mert, Cumhuriyet’in ortak değerleri etrafında 59 doğasever ile bir arada olduklarını, Büyük Önder Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’in izinden ayrılmadan doğa sevgisini ve sağlıklı yaşamı teşvik eden sportif faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanların sevgi, özlem ve minnetle anıldığını vurguladı.

TURBELDAK, önümüzdeki haftalarda da farklı rotalarda yürüyüş etkinlikleri düzenleyerek hem spor hem de doğa deneyimini katılımcılara sunmaya devam edecek.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ...

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE 59 DOĞASEVERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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