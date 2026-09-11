Karabağlar'da rehin krizi: kız çocuklarına dikkat çektiğini söyleyen şüpheli tutuklandı

İzmir Karabağlar'daki olayın kısa özeti:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Eylül 2026 günü saat 16.30 civarında bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayında, şüpheli C.A. özel güvenlik görevlisine ait silahı ele geçirerek içerideki 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekât ekibi sevk edildi; cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Müzakere ve operasyon süreci:

Güvenlik güçleri ve müzakereciler, olayın tırmanmasını önlemek için kısa süre içinde müdahale planı uyguladı. Müzakere sürecinde şüphelinin teslim olması için annesi olay yerine getirildi. Yapılan görüşmeler ve özel harekât ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda banka personeli yara almadan kurtarıldı; şüpheli özel harekât tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay sırasında alınan güvenlik önlemleri ve müzakereci takibinin, rehinelerin güvenli tahliyesinde belirleyici olduğu belirtildi. Emniyet birimleri müdahalenin kontrollü ve önceden planlanmış bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Soruşturma, şüphelinin ifadesi ve hukuki süreç:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlattı ve soruşturmanın etkin yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Başsavcılık bildirisine göre, olayın tüm yönleriyle çok yönlü incelendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan C.A.nın emniyetteki ifadesinde, herhangi bir terör örgütü veya dış talimatı olmadığını, eylemi tek başına planladığını ve amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Mesleğinin aşçılık olduğu ancak aktif çalışmadığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü bilgileri dosyaya geçti. İfadesinde, ezilen, öldürülen, bakıma muhtaç ve evsiz kalan kız çocuklarına dikkat çekmek amacıyla bu yola başvurduğunu belirttiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayın motivasyonu, eylemin planlanış biçimi ve şüphelinin ruhsal durumu detaylı olarak incelenmeye devam ediyor.

Olay, kent merkezinde kısa süreli şok etkisi yarattı; banka personeli ve çevredeki vatandaşların ifadeleri soruşturma dosyasına eklenecek. Güvenlik birimleri benzer olaylara karşı alınacak önlemleri gözden geçireceğini bildirdi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALIP 5 BANKA ÇALIŞANINI REHİN TUTAN SALDIRGANIN EMNİYETTEKİ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI