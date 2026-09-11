Dolar 48,6010 +0,15%
Euro 56,4438 +0,09%
Bist 14.377,94 -0,11%
Altın Gram 6.864,78 -0,32%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 105,30 -2,16%
--°

Karabağlar'da rehin krizi: kız çocuklarına dikkat çektiğini söyleyen şüpheli tutuklandı

İzmir Karabağlar'da 9 Eylül'de bir banka şubesinde 5 kişiyi rehin alan C.A., eylemini kız çocuklarına dikkat çekmek için yaptığını söyledi; tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabağlar'da rehin krizi: kız çocuklarına dikkat çektiğini söyleyen şüpheli tutuklandı

İzmir Karabağlar'daki olayın kısa özeti:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Eylül 2026 günü saat 16.30 civarında bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayında, şüpheli C.A. özel güvenlik görevlisine ait silahı ele geçirerek içerideki 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekât ekibi sevk edildi; cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Müzakere ve operasyon süreci:

Güvenlik güçleri ve müzakereciler, olayın tırmanmasını önlemek için kısa süre içinde müdahale planı uyguladı. Müzakere sürecinde şüphelinin teslim olması için annesi olay yerine getirildi. Yapılan görüşmeler ve özel harekât ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda banka personeli yara almadan kurtarıldı; şüpheli özel harekât tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay sırasında alınan güvenlik önlemleri ve müzakereci takibinin, rehinelerin güvenli tahliyesinde belirleyici olduğu belirtildi. Emniyet birimleri müdahalenin kontrollü ve önceden planlanmış bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Soruşturma, şüphelinin ifadesi ve hukuki süreç:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlattı ve soruşturmanın etkin yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Başsavcılık bildirisine göre, olayın tüm yönleriyle çok yönlü incelendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan C.A.nın emniyetteki ifadesinde, herhangi bir terör örgütü veya dış talimatı olmadığını, eylemi tek başına planladığını ve amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Mesleğinin aşçılık olduğu ancak aktif çalışmadığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü bilgileri dosyaya geçti. İfadesinde, ezilen, öldürülen, bakıma muhtaç ve evsiz kalan kız çocuklarına dikkat çekmek amacıyla bu yola başvurduğunu belirttiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayın motivasyonu, eylemin planlanış biçimi ve şüphelinin ruhsal durumu detaylı olarak incelenmeye devam ediyor.

Olay, kent merkezinde kısa süreli şok etkisi yarattı; banka personeli ve çevredeki vatandaşların ifadeleri soruşturma dosyasına eklenecek. Güvenlik birimleri benzer olaylara karşı alınacak önlemleri gözden geçireceğini bildirdi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALIP 5 BANKA ÇALIŞANINI REHİN TUTAN...

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALIP 5 BANKA ÇALIŞANINI REHİN TUTAN SALDIRGANIN EMNİYETTEKİ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye’de gece çarpışması: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcuda durum ağır
images

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakaland...
images

Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi
images

Erbaa'da aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce bir kişi hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi

Erbaa'da aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce bir kişi hayatını kaybetti

Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni döneme hazırladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı