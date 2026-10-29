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Karabük belediyesinden 29 ekim videosu cumhuriyetin kuşaklara bıraktığı miras

Karabük Belediyesi'nin 29 ekim için hazırladığı kısa film, eski bir mektubu ve günümüz çocuklarını buluşturarak Cumhuriyetin kuşaklar arası mirasını duygusal biçimde aktarıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karabük belediyesinden 29 ekim videosu cumhuriyetin kuşaklara bıraktığı miras

Karabük Belediyesi'nin duygusal 29 Ekim çalışması:

Karabük Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı video ile izleyicilere geçmişten bugüne uzanan bir anlatı sundu. Çalışma, geçmişte bir çocuğun kaleme aldığı mektubun bir kız çocuğu tarafından okunmasıyla başlıyor ve sırasıyla günümüz çocuklarının görüntüleriyle devam ediyor. Video, Cumhuriyetin nesiller arasında taşınan değeri temasını öne çıkarıyor.

Görüntüler ve anlatımın etkisi:

Hazırlanan kısa film, sade ama etkileyici sahnelerle duygusal bir ton kuruyor. Görsel akış, mektuptan hareketle çocukların bugünkü halleriyle birleşerek Cumhuriyetin mirasının nasıl aktarıldığını gösteriyor. Videonun kurgusu, hem nostalji hem de gelecek vurgusunu dengeli biçimde taşıyor.

Öne çıkan simgeler ve mesaj:

Çalışmada A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler, A Milli Basketbol Milli Takımı ve NBA takımı Houston Rockets’de oynayan Alperen Şengün, ülkenin ilk olimpiyat boks altın madalyasını kazanan Busenaz Sürmeneli ve A Milli Voleybol Milli Takımı gibi figürlere yer verilmesi, Cumhuriyetin yalnızca geçmişe ait bir anı değil, aynı zamanda bugünün ve geleceğin değerleriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Video, izleyenlere umut ve bağlılık duygusu yaşatırken Cumhuriyetin kuşaklar arasında süren mirasına dair anlamlı bir mesaj iletiyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLANAN VİDEO, GEÇMİŞTEN...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLANAN VİDEO, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN HİKAYESİYLE İZLEYENLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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