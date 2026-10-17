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Karabük Postası 71. yılında kent hafızasını tazeledi

Karabük Postası Gazetesi yeni yerindeki törende 71. yayın yılını kutladı; törene vekiller, belediye başkanı, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 04:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük Postası 71. yılında kent hafızasını tazeledi

Karabük Postası'nın 71. yayın yılı kutlandı

Karabük'ün yerel basınından Karabük Postası Gazetesi, 71. yayın yılı nedeniyle yeni hizmet binasında bir kutlama programı düzenledi. Etkinlik, kentteki siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

kutlama programı:

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Yeni yerinde yapılan törende katılımcılar, gazetenin kent yaşamındaki yerine dikkat çekti.

gazetenin kentteki rolü:

Protokol üyeleri, gazetenin 70 yıllık yayın geçmişiyle Karabük'ün sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal gelişmelerini okurlara aktarmaya devam ettiğini vurguladı. Kuruluşundan bu yana farklı kuşakların katkısıyla yayın hayatını sürdüren gazetenin, kent basın tarihindeki konumu ve hafızadaki yeri öne çıkarıldı.

Katılımcılar, gazetenin yeni mekânında yürüttüğü çalışmaları takdir ederek başarı dileklerini iletti. Etkinlik, kent gündemine dair hafızanın güçlendirilmesi ve yerel gazeteciliğin öneminin yeniden hatırlanması açısından öne çıktı.

KARABÜK’ÜN KÖKLÜ YEREL BASIN KURULUŞLARINDAN KARABÜK POSTASI GAZETESİ, 71. YAYIN YILINA GİRMESİ...

KARABÜK’ÜN KÖKLÜ YEREL BASIN KURULUŞLARINDAN KARABÜK POSTASI GAZETESİ, 71. YAYIN YILINA GİRMESİ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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