Karabük Sanat Evi'nde kış şenliği: çocuklara hafta sonu buluşması

Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde renkli kış şenliği

Karabük Belediyesi tarafından Sanat Evi'nde düzenlenen kış şenliği, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca oyunlar, yarışmalar ve sürpriz programlarla çocuklar hafta sonunu keyifli geçirdi; aileler de programa ilgi gösterdi.

etkinliklerin içeriği ve katılım:

Şenlikte oluşturulan farklı etkinlik alanlarında çocuklar bir araya gelerek oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı ve sürpriz organizasyonlarla eğlenceli anlar yaşadı. Programın ailelerin de yoğun ilgisini çekmesi, belediyenin çocuklara yönelik çalışmalarına olan desteğin bir göstergesi oldu.

belediyenin hedefleri ve sürekli program:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kış şenliğine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti ve çocuklara yönelik mekân ve etkinlikler yaratma amaçlarını vurguladı. Çetinkaya şunları ifade etti: Yaz boyunca millet bahçemizde çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Şimdi de Sanat Evi’mizde başlattığımız kış şenliği ile bu güzel buluşmaları sürdürüyoruz. İlk programımızda çocuklarımızın mutluluğunu, ailelerimizin ilgisini görmek bizler için son derece kıymetliydi. Buradan çocuklarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık her cumartesi 13.00-17.00 saatleri arasında Sanat Evi’mizde farklı etkinliklerle bir araya geleceğiz. Oyunlarımız, yarışmalarımız ve sürprizlerimizle çocuklarımızın hafta sonlarına renk katacağız. Biz istiyoruz ki Karabük’te büyüyen her çocuğun hafızasında güzel hatırlar biriksin. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu, şehrimizin en büyük zenginliğidir

Belediye yetkilileri, kış şenliğinin benzer programlarla devam edeceğini ve Sanat Evi'nin çocukların düzenli faaliyetlerde buluştuğu bir merkez haline gelmesinin hedeflendiğini belirtti. Katılımcılar, etkinliklerin sürekliliğinin çocukların sosyal gelişimi ve ailelerin kent yaşamına katılımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KIŞ ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.