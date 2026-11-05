Karabük Üniversitesi Pekin'de ortak diploma ve uluslararası iş birliklerini genişletiyor

Karabük Üniversitesi Pekin'de uluslararası iş birliklerini tanıttı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), uluslararası akademik ağını güçlendirmek amacıyla Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen China Education Expo 2026'ya katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen "Study in Türkiye" çatısı altındaki fuar, 28 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi ve Türkiye'den 52 üniversite arasında KBÜ de yer aldı.

B2B görüşmelerinde öncelikler:

KBÜ heyeti, fuarda düzenlenen ikili iş görüşmeleri programında farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya gelerek öğrenci ve akademisyen hareketliliği, bilimsel iş birliği ve ortak projeler konularını görüştü. Heyet, toplamda 21 üniversite ile B2B görüşme gerçekleştirdi ve 5 üniversite ile ortak diploma programlarının geliştirilmesine yönelik ilkesel mutabakata vardı. Uygulamaya ilişkin teknik ayrıntıların ve protokol görüşmelerinin gelecek dönemde sürdürüleceği belirtildi.

Tanıtım ve temaslar:

Fuar boyunca KBÜ, akademik kapasitesini, eğitim imkanlarını ve uluslararası iş birliği potansiyelini katılımcılara tanıttı. Dünya genelinden bini aşkın üniversite ve yükseköğretim kurumunun yer aldığı etkinlikte KBÜ standı yoğun ilgi gördü. Fuara katılan heyette Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül ve Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Gökhan Özdemir yer aldı.

Etkinliğin açılış programına katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan de KBÜ standını ziyaret etti. KBÜ yetkilileri, fuarda başlatılan görüşme ve mutabakatların takibi için önümüzdeki dönemde ek temaslar ve detaylı protokol görüşmeleri planladıklarını açıkladı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA ÇİN'İN BAŞKENTİ PEKİN'DE DÜZENLENEN CHİNA EDUCATİON EXPO 2026'YA KATILDI.