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Üniversite ve sanayi omuz omuza: TÜBİTAK sanayi doktora 2026 çağrısı açıldı

TÜBİTAK Sanayi Doktora 2026 çağrısı açıldı; amaç üniversite-sanayi iş birliğiyle doktora düzeyinde nitelikli araştırmacı yetiştirmek ve istihdamı artırmak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Taylan Polat

Üniversite ve sanayi omuz omuza: TÜBİTAK sanayi doktora 2026 çağrısı açıldı

TÜBİTAK sanayi doktora 2026 çağrısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nın 2026 yılı çağrısının başvuruya açıldığını duyurdu. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda programın amacını üniversitelerin bilgi birikimi ile sanayinin üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetini bir araya getirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek ve sanayide nitelikli araştırmacı istihdamını artırmak olarak tanımladı.

Programın hedefleri:

Program, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülüyor ve sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirmeyi hedefliyor. Bakan Kacır, açıklamasında Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuna vurgu yaparak araştıran, geliştiren ve üreten bir Türkiye hedefine katkı sağlayacak adımların sürdürüleceğini belirtti.

Başvuru ve destek detayları:

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2026 çağrısı kapsamında doktora öğrencilerine burs desteği sağlanacak; ayrıca mezuniyet sonrası sanayi kuruluşlarında istihdam desteği verilmesi planlanıyor. Başvurular, 22 Aralık 2026 tarihine kadar TÜBİTAK’ın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Program duyurusu ve başvuru koşullarına ilişkin detaylar şu adreste yayımlandı: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-2026-yili-cagrisi-acildi-0

Bu çağrı, akademik altyapı ile sanayinin uygulama odaklı ihtiyaçlarını birbirine yakınlaştırarak yüksek katma değerli üretimi destekleyecek insan kaynağı yatırımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Programın başarıyla uygulanması hâlinde, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının artması ve üniversite-sanayi iş birliklerinin kalıcı projelere dönüşmesi bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TÜBİTAK SANAYİ DOKTORA PROGRAMI&#039;NIN 2026 YILI...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TÜBİTAK SANAYİ DOKTORA PROGRAMI'NIN 2026 YILI ÇAĞRISININ BAŞVURUYA AÇILDIĞINI DUYURDU

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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