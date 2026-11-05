Sinop'ta bilim dili olarak Türkçe ele alındı

Açılış programı:

5-6 Kasım 2026 tarihlerinde Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 18. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İlahiyat Fakültesi Şehit Ömercan Açıkgöz Konferans Salonu'nda yapılan açılışla başladı. Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile açıldı; tanıtım videosunun ardından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlileri Gürbüz Akyürek, Ekrem Erdem Tekbasan ve Gökhan Dalkıç tarafından Türk ezgilerinden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu.

Onursal başkanın ve rektörün vurguları:

18. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, sempozyumun Sinop Üniversitesi'nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve Türkçenin bilim dili olarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Güzel, Türkçenin bir kabile dili olmadığına, köklü ve sistemli bir bilim dili niteliği taşıdığına vurgu yaparak teknolojik gelişmelerle paralel olarak dilin bilimsel çalışmalarda güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Güzel, Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretiminin tarihî belgeler çerçevesinde ele alınmasının önemine değindi ve Orhun Kitabeleri, Kâşgarlı Mahmud ile Âşık Paşa'nın eserlerinin dil araştırmalarına sağladığı katkılara işaret etti.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir da Türkçeye emek veren akademisyenleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Taşdemir, dilin yalnızca iletişim aracı olmadığını; insanın düşünce dünyasını, geçmişle bağını ve ortak kültürel hafızayı şekillendirdiğini belirtti. Rektör, Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti't-Türk eserini dil mirasının somut örneklerinden biri olarak gösterdi.

Panel: Türkçenin dünü, bugünü, yarını:

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Abdurrahman Güzel yaptı. Panelde Prof. Dr. Ceval Kaya, Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Prof. Dr. Nodirkhon Khasanov ve Dr. Kasym Gayypov konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Türkçenin tarihî evrimi, güncel kullanım alanları ve bilim dili olma kapasitesi tartışıldı.

Panel sonrası konuşmacılara teşekkür belgeleri ile günün anısına hediyeler takdim edildi. Katılımcılar Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açılan resim sergisini gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sempozyumun önemi ve izleri:

Sempozyum, Türkçenin hem geçmişine dair belgelerle bağlantı kurma hem de bilim ve teknolojiyle ilişkisini güçlendirme gereğini gündeme taşıdı. Türkçenin ana ve yabancı dil öğretimi, terminoloji geliştirme ve dijital dil kaynaklarına erişim konuları tartışıldı; katılımcılar dili koruma ile bilimsel üretimi eş zamanlı yürütmenin yollarını değerlendirdi.

Etkinlik, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek; sempozyumun, akademik çalışmalar ve eğitim politikaları açısından somut öneriler üretmesi ve Türkçenin bilim dili olarak daha sistemli kullanılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

SİNOP'TA DÜZENLENEN 18. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU BAŞLADI.