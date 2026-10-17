Karabük valiliğinde İHH ve Nezir Derneği ekipleri AFAD akreditasyonuna kavuştu

Tören ve katılımcılar:

Karabük Valisi Oktay Çağatay öncülüğünde Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AFAD yöneticileri ile çok sayıda arama kurtarma gönüllüsü katıldı.

Vali Çağatay'ın değerlendirmesi:

Vali Çağatay törende yaptığı konuşmada, ülkede ve dünyada deprem, sel, orman yangınları ve heyelan gibi afetlerle karşılaşıldığını hatırlatarak, afetlere hazırlıklı olmanın ve arama kurtarma kapasitesini güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda İHH ve Nezir Derneği ekiplerinin sahadaki performansına bizzat şahit olduğunu belirtti ve gönüllülere ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından AFAD standartlarında arama kurtarma faaliyeti yürütmeye hak kazanan İHH ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekiplerinin temsilcilerine akreditasyon belgeleri teslim edildi. Törende ayrıca eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllülerin armaları valinin elinden takıldı; bu an ekiplerin yetkinliklerinin tescillendiği bir adım olarak değerlendirildi.

Vali Çağatay, devlet kurumlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının da afet müdahalesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayarak, akreditasyon alan ekipleri tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, AFAD AKREDİTASYON SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN İHH VE NEZİR DERNEĞİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE AKREDİTASYON BELGELERİNİN TAKDİM EDİLDİĞİ TÖRENE KATILDI.