Kahta kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ilçenin tanıtımına katkı sağlayan İHA muhabirini ödüllendirdi

Kahta kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'dan İHA muhabirine plaket

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, KAHTAFEST 2026 kapsamındaki tanıtım çalışmalarına ve ilçenin kültürel değerlerinin kamuoyuna duyurulmasına sağladığı katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaket verdi.

kaymakamın değerlendirmesi:

Plaket takdiminde konuşan Soysal, ilçenin tanıtımında hem yerel hem de ulusal basının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Festival sürecinde basın mensuplarının sağladığı desteğin altını çizen Soysal, Kahta'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yürütülen çalışmalara teşekkür etti.

muhabirin açıklaması:

Plaketi alan Hüseyin Türkoğlu da Kahta’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kendisine takdim edilen plaket için Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a teşekkür etti. Soysal, Türkoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Tören, KAHTAFEST 2026 tanıtım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bir parçası olarak kayda geçti ve yerel basınla işbirliğine verilen değeri bir kez daha gösterdi.

ADIYAMAN’IN KAHTA KAYMAKAMI MUHAMMED ÜSAME SOYSAL, KAHTAFEST 2026 FESTİVALİ’NİN TANITIMINA VE İLÇENİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN KAMUOYUNA DUYURULMASINA SAĞLADIĞI KATKILARDAN DOLAYI İHLAS HABER AJANSI (İHA) KAHTA MUHABİRİ HÜSEYİN TÜRKOĞLU’NA PLAKET VERDİ.