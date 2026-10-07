Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede hayat buldu

KBÜFEST'te 81 ilin kültürleri tanıtıldı:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Merkez Kampüsünde düzenlenen "KBÜFEST 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliğinde 81 ilden gelen öğrenciler, şehirlerinin kültürel, doğal ve gastronomik değerlerini tanıttı. Organizasyona katılan öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek stantlarda yemek, el sanatları ve tarih hakkında bilgi verdi; etkinlik boyunca türküler seslendirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal vatan kavramına vurgu yaptı ve gençlere kültürel değerleri aktarmanın önemini şöyle ifade etti: "Nasıl ki; kara vatanımız uğruna canımızı feda ediyoruz, deniz vatanımız için her türlü risklere giriyoruz, hava vatanımız için her türlü gayreti gösteriyoruz, işte bir milleti bir arada tutan en önemli değer, 'sosyal vatan' dediğiniz değerler bütünüdür. Millet o değerler etrafında birleşir, yaşar ve geleceği kendini o değerler etrafında aktarır. Biz de yeni nesil gençlerimize bu kültürel değerlerimizi, millet olmak değerlerimizi göstermek, tanıtmak, geleceğe taşımak gayesindeyiz. Bu organizasyonun ana sebebi, ana gayesi budur. İnşallah bu sosyal vatan değerlerimizi koruyacak, geliştirecek ve gençliğimize, geleceğimize hep birlikte taşıyacağız".

yerel tatlar ve tanıtım çalışmaları:

Ağrı standında görev yapan KBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ali Balkis, ziyaretçilere şehrin tescilli yaprak dönerini ikram ettiklerini belirtti ve "Ağrı’nın tescilli yaprak dönerini bütün öğrencilerimize, katılımcılara ikram etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle katılımcılar illerimizi, kültürlerini tanımış oluyorlar" dedi. Kırşehir'i temsil eden Prof. Dr. Yasin Dönmez ise kentin "ozanlar diyarı" kimliğini, tarihini ve yöresel yemeklerini aktarmanın etkinliğin amaçları arasında olduğunu vurguladı.

Etkinlikte illere ait doğa, kültür ve gastronomi unsurları ön plana çıkarılırken, stantlar arasında kurulan diyaloglar öğrenciler arasında kültürel farkındalığı artırdı. Yerel kıyafetler, sergilenen el işleri ve canlı müzik etkinliğe zenginlik kattı.

emniyet bilgilendirmesi ve güvenlik uyarıları:

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü de festival alanında stant açarak öğrencilere yönelik bilgilendirme yaptı. Emniyet yetkilileri, siber ve sosyal medyadaki dolandırıcılık başta olmak üzere terör, trafik ve asayiş konularında uyarılarda bulundu; öğrencilere broşürler dağıtıldı ve olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

Organizatörler, etkinliğin amacıyla ilgili olarak kültürel değerlerin korunması ve genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti; önümüzdeki yıllarda benzer etkinliklerle bu çalışmaların sürdürüleceğini belirttiler.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TARAFINDAN DÜZENLENEN "KBÜFEST 81 İL KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİNDE 81 İLDEN ÖĞRENCİLER İLLERİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITTI.