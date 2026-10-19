Kastamonu'da ilahiyatın yeni kuşakları ödüllerine kavuştu

Programa genel bakış:

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muhammed İhsan Oğuz 7. İlahiyat Lisansüstü Tez Yarışması, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı'nın destekleriyle yapıldı. Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen panel ve ödül törenine Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi, Vakıf Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz, kamu kurumları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelde Bilim Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Osman Demir, yarışmanın başvuru ve değerlendirme sürecini anlattı; Bilim Kurulu ile jüri aşamalarının nasıl yürütüldüğünü katılımcılara aktardı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan lisansüstü tezlerin araştırmacı için taşıdığı bilimsel sorumluluğa vurgu yaptı ve panelin sonuç paylaşımı kadar birlikte düşünme imkânı sunduğunu belirtti. Prof. Dr. İlyas Çelebi ise dereceye girenleri tebrik ederek çalışmaların önemine dikkat çekti.

ödül alan tezler ve başlıkları:

Yarışmanın yüksek lisans dalında ödül alan çalışmalar ve sahipleri şöyle açıklandı:

Birincilik: Emirhan Tambağ — "Rum Suresi’ndeki Mücize İddiasının Rivayet Temelli Tahlili"

İkincilik: Veysel Coşkun — "Müteahhir Dönem Kelamında Müessire İhtiyacın İlleti Problemi"

Üçüncülük: Sümeyye Aydın — "Yardımcı Üreme Teknolojisi In Vitro Gametogenez’e (IVG) Etik ve Fıkhi Yaklaşım"

Teşvik ödülü: Zehra Çobanoğlu — "Tanrı Hakkında Konuşmak: Teolojik Dil Bağlamında Eş’ari Kelamcılar ve Thomas Aquinas Arasında Bir Kıyas"

Doktora dalında dereceye girenler ise şu şekilde sıralandı:

Birincilik: Ifeoluwa Siddiq Oyelami — "Boko Haram’ın Söylem ve Eylemlerinde Kur’an’a Yaklaşımı"

İkincilik: Beyza Nur Çavuş — "Doğallaştırılmış Bilincin Fenomenolojisi"

Üçüncülük: Zeynep Çilingir — "Lübnan Çocuk Edebiyatında Neoliberal Özne İnşası"

Teşvik ödülü: Şeyma Sezgin — "Disney Pedagojisinin Dönüşümü: Animasyon Sinemasında Din, Ahlak ve Kültür Temsillerinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme"

konuşmalar ve yarışmanın geleceği:

Ödül töreninde söz alan Prof. Dr. Mehmet Atalan, Muhammed İhsan Oğuz’un Nurü’l-İzah adlı eserinden hareketle şeriat, tarikat ve hakikat ilişkisini değerlendirdi. Atalan, bu üç kavramın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, Oğuz’un benzetmesiyle ilim, ibadet ve ahlakın bir ağacın gövdesi, çiçeği ve meyvesi gibi birbirini tamamladığını vurguladı. Manevi tecrübelerin kişisel değer taşıyabileceğini ancak bağlayıcı delil olamayacağını, dini değerlendirmede Kur’an, sünnet, icma ve kıyasın temel ölçütler olduğunu söyledi.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci dereceye giren genç araştırmacıları tebrik edip bu akademik mirasın geleceğe aktarılmasının önemine değindi. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise bilimsel çalışmaların topluma fayda sağlaması ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiğini belirterek yarışma katılımcılarına başarı dileklerini iletti.

Yarışmanın organizatörü Doç. Dr. Mustafa Aykaç başvuru sayılarındaki artışa dikkat çekti: ilk yarışmada 60 tezle başlayan süreç, bu yıl 122 yüksek lisans ve 100 doktora başvurusu olmak üzere toplam 222 teze ulaştı. Vakıf Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz ise İslam bilim geleneğine ait eserlerin tanıtılmasının ve akademik literatüre kazandırılmasının önemini vurguladı; vakfın nitelikli çalışmaları desteklemeye devam edeceğini ve sekizinci yarışmanın duyurusunun önümüzdeki ay yapılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren araştırmacılara ödülleri takdim edildi, Bilim Kurulu üyelerine teşekkür plaketleri sunuldu ve program katılımcıların tebrikleriyle sonlandı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MUHAMMED İHSAN OĞUZ VII. İLAHİYAT LİSANSÜSTÜ TEZ YARIŞMASI’NDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DALINDA DERECEYE GİREN ARAŞTIRMACILAR, ÖDÜLLERİNİ TÖRENLE ALDI.