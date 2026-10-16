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Karabük'te iki operasyonda 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Karabük'te jandarmanın iki ayrı operasyonunda 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi, zanlılar adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te iki operasyonda 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Olayın ayrıntıları:

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında toplam 230 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK&#039;TE DÜZENLENEN İKİ AYRI FAALİYETTE 230 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.

KARABÜK'TE DÜZENLENEN İKİ AYRI FAALİYETTE 230 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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