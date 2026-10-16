Karabük'te iki operasyonda 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Olayın ayrıntıları:
Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında toplam 230 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltı ve adli süreç:
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KARABÜK'TE DÜZENLENEN İKİ AYRI FAALİYETTE 230 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.
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