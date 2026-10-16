Karabük'te iki operasyonda 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Olayın ayrıntıları:

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında toplam 230 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'TE DÜZENLENEN İKİ AYRI FAALİYETTE 230 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.