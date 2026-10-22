Karabük'te iş yerinde kaçak tütün operasyonu: doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı sigaralar bulundu

Karabük'te iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli kaçak tütün ve sigara ürünleri bulundu.

Operasyon detayları:

Aramada bin 100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'TE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA DOLDURULMUŞ MAKARON, GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE BANDROLSÜZ KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.