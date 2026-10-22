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Karabük'te iş yerinde kaçak tütün operasyonu: doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı sigaralar bulundu

Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve bandrolsüz tütün ele geçirildi; şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te iş yerinde kaçak tütün operasyonu: doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı sigaralar bulundu

Karabük'te iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli kaçak tütün ve sigara ürünleri bulundu.

Operasyon detayları:

Aramada bin 100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK&#039;TE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA DOLDURULMUŞ MAKARON, GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE...

KARABÜK'TE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA DOLDURULMUŞ MAKARON, GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE BANDROLSÜZ KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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