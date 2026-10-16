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Karabük'te kalp krizi geçiren sürücünün otomobili korkuluklarda askıda kaldı

Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren M.K.'nin otomobili demir korkuluklara çarparak alt geçitte askıda kaldı; sürücü entübe edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te kalp krizi geçiren sürücünün otomobili korkuluklarda askıda kaldı

Karabük'te otomobil demir korkuluklarda askıda kaldı

Karabük'ün Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kontrolünü kaybeden otomobil, demir korkuluklara çarparak alt geçidin üzerinde askıda kaldı.

Kaza anı ve araçta oluşan hasar:

Olayda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu plakası 46 ADC 450 olan otomobil, battı-çıktıya düşmekten son anda kurtularak korkuluklarda asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hastane süreci:

Kazada yaralanan 46 yaşındaki M.K., olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen sürücünün entübe edildiği bildirildi.

KARABÜK&#039;TE DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLEN SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN...

KARABÜK'TE DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLEN SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, DEMİR KORKULUKLARA ÇARPARAK ALT GEÇİDİN ÜZERİNDE ASKIDA KALDI. KAZADA YARALANAN 46 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILARAK ENTÜBE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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