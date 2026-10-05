Karabük'te sokak ortasında bıçağını boğazına dayayan kişi polis müdahalesiyle durduruldu

Olayın gelişimi:

Karabük kent merkezinde bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle elindeki bıçak ile kendine zarar verme girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale anı:

Olay yerine yakın bulunan ekipler şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Görevdeki trafik polisi, şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahale etti; bıçağın bulunduğu eli tutup kişinin kendisine zarar vermesini engelledi. Diğer polislerin desteğiyle şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Soruşturma ve sonrası:

O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs polis merkezine götürüldü ve yetkililer tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü; şahsın neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz öğrenilemedi.

KARABÜK'TE ELİNDEKİ BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYAN ŞAHIS, TRAFİK POLİSİNİN MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ