Karabük'te sokak ortasında bıçağını boğazına dayayan kişi polis müdahalesiyle durduruldu

Olayın gelişimi:
Karabük kent merkezinde bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle elindeki bıçak ile kendine zarar verme girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Müdahale anı:
Olay yerine yakın bulunan ekipler şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Görevdeki trafik polisi, şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahale etti; bıçağın bulunduğu eli tutup kişinin kendisine zarar vermesini engelledi. Diğer polislerin desteğiyle şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi.
Soruşturma ve sonrası:
O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs polis merkezine götürüldü ve yetkililer tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü; şahsın neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz öğrenilemedi.
KARABÜK'TE ELİNDEKİ BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYAN ŞAHIS, TRAFİK POLİSİNİN MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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