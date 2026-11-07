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tüfenkci: tekstil işletmelerine alan tahsisi ve teşvik desteği sözü

Tüfenkci, Tekel Depoları'ndaki tekstil işletmelerinin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayabileceğini; uygun alan tahsisi ve teşvik uzatılması için çalışma başlatacağını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

tüfenkci: tekstil işletmelerine alan tahsisi ve teşvik desteği sözü

milletvekili tüfenkci tekstil üretimi ve istihdam sözü verdi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tekel Depoları’nda faaliyet gösteren tekstil işletmelerini ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarette esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Tüfenkci, üretim ve istihdama yönelik destek vaat etti.

işletmelerin talepleri ve istihdam hedefi:

Tekstil Kooperatifi Başkanı Veli Kızılarslan ziyaret sırasında, işletmelerin kendi tesislerinde üretimi büyütmek istediklerini vurguladı. Kızılarslan, uygun bir alan tahsis edilmesi halinde yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabileceğini belirterek yatırımın hayata geçirilmesi için Tüfenkci'den destek talep etti.

Tüfenkci, Malatya’da üretim yapan ve istihdam sağlayan işletmelerin yanında olduklarını söyleyerek, tekstil işletmelerinin daha modern ve müstakil alanlarda faaliyet göstermesinin kent ekonomisine önemli katkı sunacağını kaydetti.

alan tahsisi ve teşviklerin durumu:

Milletvekili Tüfenkci, uygun alan tahsisi konusunda başta Fırıncılar Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere alternatifleri değerlendireceklerini ve ilgili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacaklarını bildirdi. Bu yöndeki çalışmaların yatırımın önünü açmayı hedeflediği belirtildi.

Ayrıca Tüfenkci, Malatya sanayisinin gelişmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından 6. Bölge teşviklerinin önemine değindi. Süresi dolacak teşviklerin uzatılması için bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğünü anlatarak, Malatya’nın yatırım avantajlarını korumak amacıyla konuyu yakından takip ettiklerini aktardı.

Ziyarette, Tekstil Kooperatifi Başkanı Veli Kızılarslan ile birlikte AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Şefik Şengün, teşkilat üyesi Ekrem Akbaş ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de hazır bulundu. Tüfenkci, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

TÜFENKCİ’DEN TEKSTİL SEKTÖRÜNE DESTEK: 2 BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

TÜFENKCİ’DEN TEKSTİL SEKTÖRÜNE DESTEK: 2 BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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