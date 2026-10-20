Karabük'ün yatırımları masaya yatırıldı: bakan yardımcısı Boyraz belediyeyi ziyaret etti

boyraz ve çetinkaya buluşması:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, bir dizi ziyaret ve program kapsamında geldiği Karabük'te Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi. Görüşme, kentin planlanan projeleri ve ihtiyaç duyulan altyapı düzenlemeleri etrafında şekillendi.

görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, Karabük'te yürütülen çalışmalar ile özellikle ulaşım altyapısı alanındaki gereksinimleri detaylı şekilde değerlendirdi. Toplantıda kent merkezindeki ulaşım düzenlemeleri, yol ve bağlantı noktalarının iyileştirilmesi ile yatırım öncelikleri masaya yatırıldı. Ayrıca, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin uygulama takvimi ve önceliklendirme mekanizmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye ve bakanlık yetkilileri, planlanan yatırımların Karabük'ün ekonomik ve sosyal gelişimine katkısını öne çıkararak, koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Altyapıdaki mevcut eksikliklerin giderilmesi ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu.

katılımcılar ve değerlendirme:

Görüşmede, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ile AK Parti ilçe başkanları da yer aldı. Toplantı sonrası Belediye Başkanı Çetinkaya, kentin ihtiyaçlarına yönelik projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti.

Taraflar, önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlar için iletişimi sürdüreceklerini ve projelerin uygulamaya geçirilmesinde iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Görüşme, Karabük'ün yatırım önceliklerinin belirlenmesi ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yapılan çalışmalara zemin hazırladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ, KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’YI ZİYARET ETTİ.