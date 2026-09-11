Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Karacabey emniyet müdürlüğünde görev değişimi: Ergün Özenci atandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Abdullah Tomar'ın Mustafakemalpaşa'ya atanmasının ardından, 3 yıldır yardımcısı olan Ergün Özenci müdür oldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey emniyet müdürlüğünde görev değişimi: Ergün Özenci atandı

Karacabey emniyet müdürlüğünde görev değişimi

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevde değişim gerçekleşti. Abdullah Tomar'ın Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasının ardından, ilçede yaklaşık üç yıldır İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergün Özenci yeni ilçe emniyet müdürü olarak atandı.

atanma süreci ve rütbe yükselmesi:

Özenci, geçtiğimiz günlerde 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmişti. Bu terfi sonrasında Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanması resmi olarak duyuruldu ve atama, kurum içinde ve ilçede memnuniyetle karşılandı.

çalışmaları ve halkla ilişkiler:

Karacabey'de geçen yaklaşık 3 yıllık görev süresi boyunca Özenci, özellikle asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. İlçedeki uygulamalı güvenlik önlemleri, olaylara müdahale biçimi ve vatandaşlarla kurduğu iletişim, halkın takdirini toplamasına yol açtı.

Atama ile birlikte Karacabey Emniyet Müdürlüğü'nde görev dağılımı ve öncelikli emniyet yaklaşımı yeniden şekillenecek; yetkililer, yeni müdürün ilçedeki mevcut çalışmaların sürekliliğini sağlamayı amaçladığını belirtti.

KARACABEY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ABDULLAH TOMAR, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE...

KARACABEY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ABDULLAH TOMAR, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANIRKEN, KARACABEY’DE 3 YILDIR İLÇE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN ERGÜN ÖZENCİ, KARACABEY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE GETİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı
images

Maltepe'de silahlı kavga: ev sahibi çift öldü, avukat yaralandı; şüpheli adliyey...
images

Balıkesir'de viyadükte bariyerleri aşan araç takla attı, üç kişi yaralandı
images

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'ın ölümüne ilişkin dava dördüncü kez sürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı

Tunceli'de doğal bal sezonu açıldı, rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

Gümüşova osb'de altyapı ve personel sorunlarına ortak çözüm adımı

Denizli Büyükşehir’den Buldanlı kadınlara yöresel pazar desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı