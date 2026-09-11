Karacabey emniyet müdürlüğünde görev değişimi: Ergün Özenci atandı

Karacabey emniyet müdürlüğünde görev değişimi

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevde değişim gerçekleşti. Abdullah Tomar'ın Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasının ardından, ilçede yaklaşık üç yıldır İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergün Özenci yeni ilçe emniyet müdürü olarak atandı.

atanma süreci ve rütbe yükselmesi:

Özenci, geçtiğimiz günlerde 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmişti. Bu terfi sonrasında Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanması resmi olarak duyuruldu ve atama, kurum içinde ve ilçede memnuniyetle karşılandı.

çalışmaları ve halkla ilişkiler:

Karacabey'de geçen yaklaşık 3 yıllık görev süresi boyunca Özenci, özellikle asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. İlçedeki uygulamalı güvenlik önlemleri, olaylara müdahale biçimi ve vatandaşlarla kurduğu iletişim, halkın takdirini toplamasına yol açtı.

Atama ile birlikte Karacabey Emniyet Müdürlüğü'nde görev dağılımı ve öncelikli emniyet yaklaşımı yeniden şekillenecek; yetkililer, yeni müdürün ilçedeki mevcut çalışmaların sürekliliğini sağlamayı amaçladığını belirtti.

KARACABEY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ABDULLAH TOMAR, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANIRKEN, KARACABEY’DE 3 YILDIR İLÇE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN ERGÜN ÖZENCİ, KARACABEY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE GETİRİLDİ.