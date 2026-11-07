Karacabey'de yasak bölgede avlanan kişiye idari ceza uygulandı

Karacabey'de kaçak avcılık tespit edildi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yapılan su ürünleri denetimlerinde, yasak bölgede avlandığı belirlenen bir kişi hakkında işlem yapıldı. Olay sırasında ekipler tarafından ele geçirilen malzemelere el konuldu ve gerekli idari süreç başlatıldı.

Denetimin ayrıntıları:

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kontroller, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Denetimler sırasında yasa dışı avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uygulandı ve konuya ilişkin tutanak düzenlendi.

Ele geçirilen ürünlerin akıbeti:

Kontrollerde ekiplerce muhafaza altına alınan 23 çuval su ürünü, gereken işlemlerin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin korunarak yeniden doğaya salındığını bildirdi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve doğal yaşamı korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda benzer olayların önlenmesi için kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, YASAK BÖLGEDE AVLANDIĞI TESPİT EDİLEN 1 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. ELE GEÇİRİLEN 23 ÇUVAL SU ÜRÜNÜ İSE DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ BIRAKILDI.