Karacasu Devlet Hastanesi'nde antimikrobiyal farkındalık etkinliği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde bir bilgilendirme standı açıldı. Etkinlikte vatandaşlara antimikrobiyal direnç ve akılcı antimikrobiyal kullanımına ilişkin temel bilgiler verildi.

etkinlikte neler paylaşıldı:

Standı ziyaret edenlere, antibiyotiklerin gereksiz ve bilinçsiz kullanımının yol açabileceği sağlık riskleri anlatıldı. Sağlık çalışanları halkı, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi doğrultusunda ve uygun şekilde kullanılmasının önemine dair bilgilendirdi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilen haftanın 2026 teması olan Tek sağlık, tek eylem. Antimikrobiyal direnci şimdi önleyin mesajı paylaşıldı.

toplumun rolü ve alınacak önlemler:

Etkinlikte vurgulanan temel noktalardan biri, antimikrobiyal dirençle mücadelenin yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuydu. Vatandaşlara ilaçları hekim önerisi dışında kullanmamaları, reçeteye uymaları ve gereksiz yere antibiyotik talep etmemeleri tavsiye edildi. Sağlık kuruluşlarının düzenlediği bu tür bilgilendirmelerin, bilinç değişikliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Karacasu'daki çalışma, bölge halkını bilgilendirme amacıyla yapılan adımlardan biri olarak kayda geçti ve antimikrobiyal ilaç kullanımında duyarlılığı artırmayı amaçladı.

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE DÜNYA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLE, BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMININ OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ.