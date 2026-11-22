Geçit Köprüsü projesinde son etap tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağı yatırımlarını sürdüren plan kapsamında ’Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları’ projesinin son asfalt imalatlarını ara tatil döneminde bitirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, projenin son etabıyla birlikte bölgedeki bağlantı hattı baştan sona yenilendi ve sürücü konforu ile güvenliği önceliklendirildi.

Çalışmanın kapsamı ve sayısal veriler:

Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği doğrultusunda ekipler, Nisan-Ekim 2026 döneminde kent genelinde yoğun asfalt ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu yedi aylık dönemde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ile 425 kilometrelik sathi kaplama yapıldı. Ayrıca son yedi ay içinde Bursa’ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı. Kasım ayında da sahada yürütülen işler devam ederek ulaşım ağının güçlendirilmesine hız kesmeden katkı sağlandı.

Projenin ‘Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları’ kısmında yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki hat baştan sona yenilendi. Son etapta gerçekleştirilen 600 metrelik güzergâh çalışması freze, dolgu ve asfalt kaplama imalatlarıyla tamamlandı.

Trafik düzeni ve etaplı çalışma yaklaşımı:

İşler etaplar halinde planlanarak günlük yaşamın en az düzeyde etkilenmesi hedeflendi. Ekipler, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması, yol aktarımlarının düzenlenmesi ve bölge sakinlerinin ulaşım ihtiyacının aksamaması için koordineli çalışma yürüttü. Proje ile birlikte şehir merkezi yönüne 5, Mudanya istikametine ise 2’si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şeritlik yol kazandırılarak bölgedeki trafik yoğunluğunun hafifletilmesi amaçlandı.

Ulaşım yatırımlarının etaplı uygulaması ve geniş saha taramaları sayesinde Bursa genelinde erişilebilirlik arttı ve yol güvenliği iyileştirildi. Büyükşehir ekipleri, planlanan takvim çerçevesinde benzer yenileme çalışmalarını diğer noktalarda da sürdürmeyi hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KESİNTİSİZ ULAŞIM PLANI DAHİLİNDE ETAPLAR HALİNDE TAKVİMLENDİRDİĞİ ‘GEÇİT KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI’ PROJESİNDE SON BÖLÜM ASFALT ÇALIŞMALARINI DA ARA TATİL DÖNEMİNDE TAMAMLADI.