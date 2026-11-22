Osmangazi'de öğretmenler günü konseri

Osmangazi Belediyesi, Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ve Yarına Şans Ver Derneği iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde "Kimlikli Şarkılar Öğretmenler Günü Konseri" düzenlendi. Etkinlikte sosyolog, yazar ve Türk Müziği Şefi Cem Aksu'nun Kimlikli Şarkılar kitabından bölümler okundu, Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu solistleri ise Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Konser, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlere ithaf edildi.

kimlikli şarkılar ve kitap bağışı:

Konsere katılan sanatseverler ve öğretmenler müzik dolu anlar yaşarken, bilet yerine kitap bağışı talep edilmesi etkinliğe farklı bir anlam kattı. Toplanan kitaplar, konser sonunda kütüphanelere bağışlanmak üzere ayrıldı; böylece müzik ve okuma kültürü arasında doğrudan bir bağ kurulmuş oldu.

belediyenin mesajı ve eğitim yatırımları:

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Başkan Erkan Aydın'ın başka bir programda olduğu için katılamadığını belirterek Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlere saygı sundu. Esendemir sözlerine şu ifadelerle devam etti: Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ayrıca öğretmenlerin sadece bilgi değil erdem, ahlak, etik, direnme ve mücadele ruhunu da öğrettiğini vurguladı ve belediyenin yürüttüğü kültür yatırımlarına işaret etti. Esendemir, Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 17 kütüphane'ye dikkat çekerek "Ne mutlu bize ki 17 kütüphanemizde oturacak yer yok" sözleriyle emeği geçenlere, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

ÖĞRETMENLERİN BU ANLAMLI GÜNÜNÜ ÖZEL KILMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSERDE, BİRBİRİNDEN GÜZEL ŞARKILAR ÖĞRETMENLER İÇİN SESLENDİRİLDİ.