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Uludağ'da mağarada geçen yalnızlığın ardından baba-oğul yeniden bir arada

Uludağ'da mağarada yaşayan 52 yaşındaki Tamer M.'ye dağcı Düzgün Çalışkan yardım etti; 83 yaşındaki baba Ankara'dan gelerek oğluyla kavuştu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Uludağ'da mağarada geçen yalnızlığın ardından baba-oğul yeniden bir arada

Uludağ'da yalnız yaşayan adamın hikâyesi mutlu sonla tamamlandı

Bursa'nın simgesi Uludağ eteklerinde bir mağarada yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Tamer M. için başlatılan yardım çalışması, aile kavuşmasıyla son buldu. Ormanlık alandaki mağarada tespit edilen adama ulaşan dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çalışkan, ilk etapta ihtiyaçlarını karşıladı ve ailenin haberdar edilmesine aracılık etti.

dağcının desteği:

Düzgün Çalışkan mağarada yaşayan Tamer M.'ye düzenli olarak yardımcı oldu, temel ihtiyaçlarını sağladı ve durumun aileye iletilmesine destek verdi. Çalışkan'ın girişimi, uzun süredir şehir yaşamından uzak kalan adamın ailesiyle yeniden temas kurmasını mümkün kıldı.

uzun yolculuk ve duygusal kavuşma:

Oğlunun durumunu öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan yola çıkarak Bursa'ya geldi. Uzun bir yolculuğun ardından varan baba, Düzgün Çalışkan'ın misafirperverliği eşliğinde oğluyla buluştu; karşılaşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Buluşmanın ardından Hüseyin M., oğlunu da yanına alarak Ankara'ya götürdü. Mağarada başlayan yalnızlık hikâyesi, dağcının desteği ve babanın kilometrelerce yol kat etmesiyle mutlu bir sona ulaştı.

BURSA ULUDAĞ&#039;DA İNSANLARDAN UZAKLAŞIP MAĞARAYA SIĞINARAK YAŞAMINI SÜRDÜREN YAŞLI ADAM İÇİN BİR...

BURSA ULUDAĞ'DA İNSANLARDAN UZAKLAŞIP MAĞARAYA SIĞINARAK YAŞAMINI SÜRDÜREN YAŞLI ADAM İÇİN BİR SPORCU TARAFINDAN BAŞLATILAN YARDIM SEFERBERLİĞİ, DUYGUSAL BİR KAVUŞMAYLA SONA ERDİ. ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN 83 YAŞINDAKİ BABA HÜSEYİN M., UZUN BİR YOLCULUĞUN ARDINDAN OĞLUNA KAVUŞTU. DAĞCI DÜZGÜN ÇALIŞKAN'IN MİSAFİR ETTİĞİ BABA, YILLARDIR AYRI KALDIĞI OĞLUYLA BULUŞURKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI. BABA HÜSEYİN M., OĞLUNU DA YANINA ALARAK ANKARA'YA GÖTÜRDÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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