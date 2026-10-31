mezarlık ziyaretleri için su altyapısı güçlendiriliyor

çalışmaların kapsamı ve yürütülüşü:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde su altyapısı ve tesisat yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Saha programı kapsamında Çağırgan Köy Mezarlığı, Arızlı 2. Köy Mezarlığı ve Kandıra Şerefsungur Köy Mezarlığı’nda ihtiyaç duyulan noktalara yeni çeşme montajı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alikahya Gürcüler Mezarlığı’nda meydana gelen bir su hattı patlağına da ekipler hızlı müdahale ederek gerekli onarım ve altyapı tamiratını gerçekleştirdi. Çalışmalar, yerinde tespitlerle önceliklendirilen ihtiyaçlara göre planlanıp uygulanıyor.

altyapı yenileme ve standart uygulamalar:

Kent Mezarlığı’nda önceki dönemde gerçekleştirilen su hattı yenileme, hat kazısı ve çeşme montajı çalışmaları, diğer mezarlıklar için model oluşturdu. Bu deneyim esas alınarak köy ve mahalle mezarlıklarında benzer çözümler hayata geçiriliyor. Projelerde su hatları sıfırdan çekilerek bağlantı altyapıları kullanıma hazır hale getiriliyor; çeşmelerin montajı, su tesisatı bağlantıları ve arıza giderimi kapsamlı şekilde yürütülüyor.

Çalışmaların büyük kısmı Büyükşehir ekiplerinin kendi imkanlarıyla tamamlanıyor, böylece müdahale süresi kısalıyor ve taleplere hızlı dönüş sağlanıyor.

periyodik bakım ve çevre düzenlemeleri:

Mezarlıklarda yalnızca su altyapısı yenilenmiyor; periyodik temizlik, yabani ot biçme, ağaç budama, yürüyüş yolları bakımı ve genel çevre düzenleme faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bu düzenli bakım sayesinde mezarlık alanları daha bakımlı ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Belediye yetkilileri, saha tespitleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini; Kocaeli’nin 12 ilçesindeki mezarlıklarda çeşme yapımı, altyapı güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceğini belirtti.

KOCAELİ GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA VATANDAŞLARIN KABİR ZİYARETLERİ SIRASINDA SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLMESİ İÇİN ÇEŞME MONTAJI, SU HATTI YENİLEME VE ALTYAPI ONARIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.