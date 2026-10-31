Sultanbeyli'de Anadolu kültürleri 15 gün sürecek memleket günlerinde buluştu

Sultanbeyli'de memleket günleri başladı

Sultanbeyli'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Memleket Günleri, Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz konseriyle açıldı. Etkinlik, 30 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında Sultanbeyli Meydan Park'ta sürecek ve 15 gün boyunca Türkiye'nin farklı illerine ait kültürleri, gelenekleri ve yöresel lezzetleri ağırlayacak.

Açılış ve program:

Açılış programına Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ev sahipliği yaptı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de katıldı. Tombaş, etkinliğin ilçeyi Türkiye'nin bir özeti yapan çokkültürlü yapıyı görünür kıldığını ve geçen yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırladıklarını hatırlatarak bu yıl da benzer bir ilgi beklediklerini söyledi.

Standlar ve katılımcıların görüşleri:

Etkinlik alanında farklı illerin dernekleri tarafından kurulan stantlarda yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler tanıtılıyor. Ziyaretçiler kapalı bölümler ve yiyecek alanlarında, İç Anadolu'dan Karadeniz'e, Doğu'dan Akdeniz'e kadar uzanan çeşitli kültürel örüntülerle buluşuyor. Başkan Tombaş, ilçede Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Gürcü, Türk ve Türkmen gibi farklı kimliklerin birlikte yaşadığını vurguladı.

Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar memnuniyetlerini paylaştı. Bir ziyaretçi, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok kalabalık, çok güzel" derken, Bingöl temsilcisi Hasan Koç ceviz ve pestil gibi yöresel ürünleri tanıttıklarını belirterek hemşehrilerini Bingöl Tanıtım Günleri'ne davet etti. Muhammed Koç ise hemşehrileri ve farklı illerden gelenlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yıllardır etkinliğe katıldığını söyleyen Haydar Subaşı, türkü dinleyip farklı yörelerin kültürlerini tanıma fırsatı bulduğunu belirterek Belediye Başkanı Tombaş'a teşekkür etti. Organizasyonun İstanbul'un farklı ilçelerinden de yoğun ilgi gördüğü ve Anadolu'nun renklerinin aynı alanda buluştuğu bildirildi.

Belediye yetkilileri etkinlik boyunca kültürel gösteriler, yemek stantları ve tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini, katılımcı dernekler ve basın mensuplarıyla birlikte etkinliğin canlı tutulacağını açıkladı.

SULTANBEYLİ’NDE ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ BİR ARAYA GETİREN 3’ÜNCÜ MEMLEKET GÜNLERİ BAŞLADI.