Karadeniz Ereğli'de gece itfaiyeye gelen kedi plastik kutudan kurtarıldı

kafasına plastik kutu sıkışan kedi itfaiye müdürlüğüne geldi

Karadeniz Ereğli ilçesinde gece saatlerinde bir kedi, kafasına plastik ayran kutusu sıkışmış halde yardım aramak için Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yöneldi. Olay, Kışla Sanayi Sitesi'ndeki itfaiye binasında yaşandı.

olayın gelişimi

Talihsiz kediyi gören itfaiye erleri, durumun farkına varır varmaz müdahale etti. O anlar ekip tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi; video, kedinin yardıma gelme anını ve itfaiye görevlilerinin hızlı tepkisini gösterdi.

müdahale ve sonuç

İtfaiye erleri, kedinin kafasındaki plastik kabı dikkatlice çıkararak hayvanın rahatlamasını sağladı. Kurtarılan kedi, itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, küçük başıboş hayvanlara yönelik müdahalelerin yerel ekipler tarafından nasıl karşılandığını gösteren örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE KAFASINA PLASTİK AYRAN KUTUSU SIKIŞAN KEDİ, YARDIM İSTEMEK İÇİN İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ. İTFAİYE ERLERİ, KEDİNİN KAFASINDAKİ KABI ÇIKARARAK ONU KURTARDI.