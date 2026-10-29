Karadeniz Ereğli'de şüpheli ölümün ardından adliyede bir tutuklama

Karadeniz Ereğli'de şüpheli ölüm soruşturması sürüyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir arkadaşının evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Aytuğ Ünal (26) ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve süreç adli makamların denetiminde ilerledi.

Olayın tespit süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile sağlık görevlileri müdahale etti. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ünal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Cenaze, memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesine götürülerek burada toprağa verildi. Olayın ilk tespitleri adli süreçle uyumlu olarak kayda geçirildi.

Adli işlem ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili yürütülen incelemede adli ve kriminal bulguların değerlendirilmesi sürüyor; savcılık ve emniyet birimleri, ölüm nedeninin netleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Halkın bilgilendirilmesi, soruşturmanın seyrine göre adli mercilerce yapılacak açıklamalarla sağlanacak.

AYTUĞ ÜNAL (26) HAYATINI KAYBETTİ.