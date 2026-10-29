Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,5842 +0,01%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,57 -0,38%
EUR/USD 1,1133 -0,21%
Brent Petrol 109,73 -1,71%
--°

Giresun'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenleri ve anma etkinlikleri

Giresun'da 29 Ekim kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve 19 Eylül Spor Salonu programıyla sürdü; Vali Mustafa Koç anlamlı konuşma yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Giresun'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenleri ve anma etkinlikleri

Giresun'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenleri ve anma etkinlikleri

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen resmi törenler ve kültürel gösterilerle kutlandı. Kutlamalar çelenk sunumu ile başladı, valilik kabulleri ve salon programlarıyla devam ederek geniş katılımlı bir gün olarak tamamlandı.

tören programının başlangıcı ve katılımcılar:

Kutlamalar, Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Bugün Valilik makamında ise Vali Mustafa Koç tebrikleri kabul etti. Törene; AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Yeni Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

salon programı ve valinin vurguları:

Program, 19 Eylül Spor Salonu'nda sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından kürsüye çıkan Vali Mustafa Koç, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek günün anlamına dikkat çekti.

Vali Koç konuşmasında, cumhuriyetin kuruluşunun temelinde milletin fedakârlığı, alın teri ve bağımsızlık mücadelesinin bulunduğunu vurguladı. Konuşmasında şunları söyledi: 'Cumhuriyetimizin temellerinde her bir vatan evladının eşsiz fedakârlığı, alın teri ve mübarek kanı vardır. Bu kutlu mücadelede, dünyadaki tek gönüllü alaylar olma şerefini taşıyan Giresunlu kahramanlarımızın yeri müstesnadır. Vatan savunması için gözlerini kırpmadan cepheden cepheye koşan, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a kadar bağımsızlık ateşini harlayan 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızın yiğit neferleri, Giresun'un vatan ve bayrak sevgisini tarihe altın harflerle kazımıştır.'

Vali Koç ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını, 42. ve 47. Gönüllü Alayların neferlerini, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı; hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

etkinlikler, gösteriler ve ödüller:

Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Jimnastik gösterileri de seyircilere sunulan etkinlikler arasındaydı. Ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalar, Jandarma Merasim Birliği'nin gösterisi ve törensel geçişle sona erdi. Gün boyunca gerçekleşen etkinlikler, kentteki katılımcılarda gurur ve birlik duygusunu pekiştirdi; resmi törenler ile kültürel sunumlar bir arada yürütülerek Cumhuriyetin 103. yılı anıldı.

GİRESUN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE...

GİRESUN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı
images

Antibiyotik direnciyle mücadelede doğru tanı ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar v...
images

Çocukların elinden vefa: Osmangazi'de 29 ekim'e özel bayrak etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek