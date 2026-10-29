Giresun'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenleri ve anma etkinlikleri

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen resmi törenler ve kültürel gösterilerle kutlandı. Kutlamalar çelenk sunumu ile başladı, valilik kabulleri ve salon programlarıyla devam ederek geniş katılımlı bir gün olarak tamamlandı.

tören programının başlangıcı ve katılımcılar:

Kutlamalar, Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Bugün Valilik makamında ise Vali Mustafa Koç tebrikleri kabul etti. Törene; AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Yeni Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

salon programı ve valinin vurguları:

Program, 19 Eylül Spor Salonu'nda sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından kürsüye çıkan Vali Mustafa Koç, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek günün anlamına dikkat çekti.

Vali Koç konuşmasında, cumhuriyetin kuruluşunun temelinde milletin fedakârlığı, alın teri ve bağımsızlık mücadelesinin bulunduğunu vurguladı. Konuşmasında şunları söyledi: 'Cumhuriyetimizin temellerinde her bir vatan evladının eşsiz fedakârlığı, alın teri ve mübarek kanı vardır. Bu kutlu mücadelede, dünyadaki tek gönüllü alaylar olma şerefini taşıyan Giresunlu kahramanlarımızın yeri müstesnadır. Vatan savunması için gözlerini kırpmadan cepheden cepheye koşan, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a kadar bağımsızlık ateşini harlayan 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızın yiğit neferleri, Giresun'un vatan ve bayrak sevgisini tarihe altın harflerle kazımıştır.'

Vali Koç ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını, 42. ve 47. Gönüllü Alayların neferlerini, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı; hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

etkinlikler, gösteriler ve ödüller:

Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Jimnastik gösterileri de seyircilere sunulan etkinlikler arasındaydı. Ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalar, Jandarma Merasim Birliği'nin gösterisi ve törensel geçişle sona erdi. Gün boyunca gerçekleşen etkinlikler, kentteki katılımcılarda gurur ve birlik duygusunu pekiştirdi; resmi törenler ile kültürel sunumlar bir arada yürütülerek Cumhuriyetin 103. yılı anıldı.

GİRESUN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.