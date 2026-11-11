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Karadeniz'de palamut bolluğu tezgâhı doldurdu, balıkçılar hamsiyi bekliyor

Karadeniz Ereğli'de 2026 palamut bereketi tezgâhlara ucuz ve bol şekilde yansıdı; balıkçılar artan giderler yüzünden kârı düşürünce hamsiyi bekliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karadeniz'de palamut bolluğu tezgâhı doldurdu, balıkçılar hamsiyi bekliyor

tezgâhlarda bol palamut, balıkçılarda daralan kazanç:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2026 palamut av sezonunda yaşanan yoğun av, tezgâhlara yansıyan bol ve uygun fiyatlı palamut satışlarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar palamut tüketiminde rahatlarken, palamutun boyunun iri olması ve av miktarının artmasına rağmen balıkçıların kârında düşüş gözlemleniyor.

Balıkçılar, avın çok olmasına rağmen yükselen giderlerin gelirleri yiyip bitirdiğini söylüyor. Ereğli'de tayfa kaptanı olan Bülent Yılmaz, palamutların 'kütük gibi' olduğunu belirterek tek kasada hesapların zorlandığını aktardı. Yılmaz'ın verdiği örneğe göre, bir palamut ortalama 1 kilo geliyor ve bir kasada yaklaşık 10 balık yer alıyor; bunun büyük bir bölümü köpük kasa, mazot ve yakıt masraflarına gidiyor.

Yılmaz, bir kasanın fiyatının 400 lira olduğunu, masraflar çıktıktan sonra balıkçıların eline genellikle sadece 2-3 balığın karşılığı kalabildiğini ifade etti. Ayrıca köpük kasa ve buz teminindeki zorluklar ile artan lojistik giderleri de kârlılığı olumsuz etkiliyor.

sektör değerlendirmesi ve hamsi beklentisi:

2026 av sezonunda Karadeniz genelinde gözlenen palamut bolluğu, sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine yansıdı. Türkiye genelindeki açıklamalarda bu sezonun son yılların en bereketli dönemlerinden biri olduğu vurgulanırken, bazı temsilciler 1987'den bu yana benzer bir bolluğun görülmediğini belirtti.

Günlerdir yoğun palamut avlayan tekneler için bir yandan tezgâhlar doluyor, bir yandan da balıkçılar daha kârlı bir sezon umuduyla hamsi avının başlamasını bekliyor. Balıkçılar, halkın palamuta doyduğunu ve 'palamut bitsin, hamsiye başlayalım' taleplerini dillendirirken, mevcut bol avın bile artan maliyetlerle kârlılığı garanti etmediğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Karadeniz Ereğli'deki palamut bolluğu tüketime olumlu yansırken, balıkçıların gelir dengesi masrafların yükselmesiyle zorlaşıyor ve hamsi sezonundan gelecek talep ve fiyat hareketleri sektör açısından belirleyici olacak.

ZONGULDAK&#039;IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE PALAMUT BOLLUĞU SÜRERKEN, İRİ PALAMUTLAR NEDENİYLE KÂR...

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE PALAMUT BOLLUĞU SÜRERKEN, İRİ PALAMUTLAR NEDENİYLE KÂR ORANLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEYEN BALIKÇILAR, HAMSİYİ BEKLEMEYE GEÇTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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