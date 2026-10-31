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Turhasan türbesi: sekiz asırlık Selçuklu mirası Gülpınar'da

Aksaray'ın Gülpınar beldesindeki Turhasan Türbesi, Danişmentli kumandan Turhasan anısına Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yaklaşık 8 asır önce yaptırıldı; kubbe kuşağında Besmele ve Âyet'el-Kürsî yazılı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turhasan türbesi: sekiz asırlık Selçuklu mirası Gülpınar'da

Turhasan türbesi: sekiz asırlık Selçuklu mirası Gülpınar'da

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde yer alan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlayan tarihi bir anıt olarak dikkat çekiyor. Halk arasında Bekar Sultan Türbesi olarak da bilinen yapı, yerel tarih ve mimari değerleriyle bölgenin kültürel mirasını yansıtıyor.

Tarihçesi:

Türbe, Danişmentli kökenli bir Selçuklu kumandanı olan Şeyh Turhasan (Hasan Bey) anısına inşa edilmiş kabul ediliyor. Tarihçi yazar Dr. Mustafa Fırat Gül’ün aktardıklarına göre, Turhasan Bey Müslüman-Türk ve Haçlı kuvvetleri arasındaki çatışmada şehit düşmüş; vasiyeti gereği dağın zirvesine defnedilmiştir. Eski adı Athar olan dağa Tur Hasan, zamanla ise Hasan Dağı denmiştir. Kaynaklar, Turhasan Bey’in 11. yüzyılın sonlarında şehit düştüğünü bildirir; türbenin de Anadolu Selçuklu Devleti tarafından hürmeten yaklaşık sekiz asır önce yaptırıldığı belirtilmektedir.

Mimari özellikler ve restorasyon:

Türbe, geleneksel Selçuklu taş işçiliğini yansıtan bir yapıya sahip olup, kubbe formu ve kapı çevresindeki kuşak kısmı ile öne çıkar. Mahruti kubbe bölümünün kuşak kısmında, kapı ile kubbenin konik bölümü arasında Besmele ve Âyet'el-Kürsî yazılı olduğu kaydedilmektedir. Yapı yakın zamanda restore edilmiş; restorasyonun ardından hem korunması güçlenen yapısal öğeler hem de yazıtların okunabilirliği iyileştirilmiştir.

Turhasan Türbesi, hem yerel halkın ziyaret ettiği bir manevi merkez hem de Anadolu Selçuklu döneminin bölgedeki varlığını somutlaştıran bir eser olarak değerlendiriliyor. Türbenin ait olduğu kabul edilen kişi ve döneme ilişkin bilgilerin korunması ve ziyaretçi akışının düzenlenmesi, bölgenin kültürel turizm potansiyelini de destekliyor.

MÜSLÜMAN TÜRKLERİN HAÇLILARLA YAPTIĞI SAVAŞTA ŞEHİT DÜŞEN TUR HASAN BEY&#039;E İTHAFEN ANADOLU SELÇUKLU...

MÜSLÜMAN TÜRKLERİN HAÇLILARLA YAPTIĞI SAVAŞTA ŞEHİT DÜŞEN TUR HASAN BEY'E İTHAFEN ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ TARAFINDAN 8 ASIR ÖNCE YAPTIRILAN TUR HASAN TÜRBESİ, KUBBE ALTINDAKİ ÂYET'EL-KÜRSÎ İLE BİRLİKTE ASIRLARDIR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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