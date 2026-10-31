Edebiyatın izleri Ankara'da bir evde yaşıyor: 90'ların şiir kaseti sergide

Şair ve Yazarlar Evi Müzesi, Ankara’nın edebiyat mirasını bir araya getiriyor

Altındağ ilçesi Hamamarkası bölgesinde yer alan Şair ve Yazarlar Evi Müzesi, Türk edebiyatının önemli isimlerine ait kitap, fotoğraf ve kişisel eşyalarıyla ziyaretçilerini geçmişe taşıyor. Müze, 2017 yılında hizmete girmiş olup ziyaretçiler arasında öğrenciler, akademisyenler, kitap ve edebiyat meraklıları öne çıkıyor.

Müze sorumlusu Nurgül Aktaş, ziyaretçi ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayarak kurumun insanlar için bir illiyet bağı oluşturduğunu belirtiyor. Aktaş, müzenin yalnızca sergilenen objelerden ibaret olmadığını; eğitim ve söyleşi işleviyle de bölgeye katkı sunduğunu ifade ediyor.

Koleksiyon ve teşhir salonları:

Müze girişinde, Başkent için özel hazırlanmış Ankara Kitaplığı karşılıyor; burada Ankara ile ilgili tarihi ve nadir bulunan eserler yer alıyor. Toplam dört teşhir salonu bulunuyor; bunlardan biri söyleşi odası olarak da kullanılıyor. Sol bölümdeki salon, 'Yedi Güzel Adam' odası olarak düzenlenmiş; burada Rasim Özdenören, Nuri Pakdil ve Erdem Bayazıt gibi isimlerin biyografileri ve belgeleri sergileniyor.

Girişin sağ tarafındaki salonda ise 1950'li yıllarda Ankara'da yayımlanan edebi dergiler öne çıkıyor. Hisar, Mavi akımı ve Mavi dergisi gibi yayınlara ait nüshalar ve ilgili materyaller, dönemin edebî atmosferine ışık tutuyor.

Müzenin koleksiyonunda ayrıca Türkiye edebiyatının tanınmış simalarına ait kişisel eşyalar dikkat çekiyor: Abdurrahim Karakoç'un Mihriban şiirini yazdığı daktilo, Hilmi Yavuz'un el yazıları, Rasim Özdenören'in kalemi ve Ahmet Arif'in gözlüğü gibi objeler sergileniyor. Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarının biyografileri de üst katta yer alan iki teşhir salonunda ziyaretçilere sunuluyor.

Ziyaretçi deneyimi, eğitim ve bağışlar:

Müzenin en ilginç bölümlerinden biri de şiir kasetleri koleksiyonu. Koleksiyonda, 1990'lara damgasını vuran ve Cumhurbaşkanı'na ait olduğu belirtilen bir şiir kaseti de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, teşhirleri gezerken edebiyat tarihinden somut ipuçlarıyla karşılaşıyor; KPSS'de Erdem Beyazıt ile ilgili bir soruyu müzedeki bilgiler sayesinde doğru yanıtlayan ziyaretçiler olduğu da aktarılıyor.

Aktaş, müzeye bağış yapmak isteyenlerin bulunduğunu aktarıyor; yakın zamanda bir ziyaretçi Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir kitabın birinci baskısını bağışlamak istediğini söylemiş. Müzenin müdavimleri arasında edebiyatla derin bağ kuranlar var; bazı ziyaretçiler 2 ila 2,5 saat arası zaman ayırarak sergiyi detaylıca geziyor. Bu yoğun ilgi, kurumun hem kültürel hem de eğitsel bir merkez olarak değerini ortaya koyuyor.

Şair ve Yazarlar Evi Müzesi, Ankara'nın edebî belleğini korunmuş nesneler ve özenle hazırlanmış teşhirlerle bugüne taşırken, ziyaretçilere de doğrudan öğrenme ve bağ kurma imkânı sunuyor.

ANKARA’DA ‘ŞAİR VE YAZARLAR EVİ MÜZESİ’, TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNE AİT KİTAP, FOTOĞRAF VE KİŞİSEL EŞYALARIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.