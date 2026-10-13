Karadeniz'e nazır sonbahar rotası: Kürtün'de 14 kilometrelik doğa yürüyüşü

kürtnün'ün doğal dokusu ve rota detayları:

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde 21 sporcu, Alaca Yaylası’ndan başlayıp Çetlüce Yaylası’nda sona eren 14 kilometrelik parkuru tamamladı. Etkinliği düzenleyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) tarafından hafta sonu gerçekleştirilen yürüyüş, güneşli bir sonbahar gününde yapıldı.

Katılımcılar araçlarla Alaca Yaylası’na ulaştıktan sonra Kurttaşı Tepesi’ne tırmanarak rotaya başladı. Parkur boyunca Karadeniz manzarası, yüksek rakımlı yaylalar ve tarihî askeri kalıntıların yer aldığı patikalar bir arada görüldü. Sporcular; Savaşkıran Yaylası, Germeşik Sırtı ve Çamurlubel gibi ara noktaları geçerek ilerledi.

ormanın içinden, tarihî patikalarla devam eden yol:

Yürüyüşte ekibi en çok etkileyen unsurlardan biri, Osmanlı-Rus Harbi dönemine ait olduğu belirtilen siper kalıntılarının bulunduğu bölüm oldu. Parkurun bazı kesimlerinde yüzlerce yıldır kullanılan tarihî patikalar izlendi; bu alanlar sporculara hem tarihî bir atmosfer hem de zorlu bir arazi sundu.

Yer yer insan boyunu aşan orman güllerinin arasından geçen patikalar ve sık çalılıklar, ilerlemeyi zorlaştırdı. Zemin bazen yosunlarla kaplıydı, kimi bölümlerde yol daralıyor, kimi yerde yoğun bitki örtüsü nedeniyle adımlar dikkatle atıldı. Bu etkenler parkurun zorluk derecesini artırırken aynı zamanda doğaseverlere el değmemiş Karadeniz ormanlarını anımsatan görseller sundu.

Rotanın orta bölümünde katılımcılar Yaylacık Yaylası’nda mola verip yemek yediler; burada dinlenen ekip daha sonra Yaylacık Tepe, Yurt Tepe, Tekmezar Tepe, Taşlıalan Beli ve Belen Tepe güzergâhını takip etti. Yüksek kesimlerden Giresun, Trabzon ve Gümüşhane zirveleri görünürken, yürüyüş boyunca çalı çileği ve böğürtlen gibi orman meyveleri de toplandı.

gün batımı, fotoğraf molaları ve katılımcıların değerlendirmesi:

Parkur Taşlıca köyü sınırlarında bulunan Çetlüce Yaylası’nda sona erdi. Günün son ışıklarında ekip, Karadeniz dağlarının silüetini izleyip gün batımını fotoğrafladı. Katılımcılar, zorlu ancak görsel açıdan zengin bir parkuru tamamlamanın memnuniyetini yaşadı.

GÜDAK üyesi Damla Atalay yürüyüşle ilgili değerlendirmesinde, "Çok güzel bir rota yürüdük. Ormanların içerisinden geçtik, farklı mantar türleriyle karşılaştık. Günün sonunda ise bizi çok güzel bir gün batımı karşıladı. Eşsiz bir manzaraydı. Fotoğraf çekmekten büyük keyif aldık" ifadelerini kullandı. Atalay, parkurun zorlayıcı yönlerine de değinerek, "Büyük otların arasından yürümek oldukça zorluydu. Ancak biz GÜDAK ailesi olarak genellikle kolay parkurları değil, zorlu parkurları seviyoruz. Bazen dik yamaçlarla, bazen de inişli patikalarla karşılaşıyoruz. Aslında GÜDAK demek, zorluğun üstesinden gelmek diyebiliriz" dedi.

Akademisyen Fatma Cebeci Aydın ise yeni rotanın beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Alaca Yaylası’ndan başladığımız yürüyüşümüzü Çetlüce Yaylası’nda tamamladık. Bizim için çok değişik bir yürüyüş oldu. Yeni bir rotaydı ve neler göreceğimizi merak ediyorduk. Ancak gördüklerimiz beklentilerimizin çok üzerindeydi" değerlendirmesini yaptı. Aydın, özellikle yosunlu zemin ve bir yandan çam ağaçları diğer yandan sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu renk paletini vurguladı.

Katılımcılar hem dağları hem denizi hem de ormanları aynı rotada görme imkânı bulduklarını, sonbahar renklerinin Gümüşhane dağlarında dikkat çekici görseller sunduğunu belirtti ve doğaseverleri bölgeyi ziyaret etmeye davet etti.

KÜRTÜN İLÇESİNDE DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLAR, ALACA YAYLASI'NDAN ÇETLÜCE YAYLASI'NA UZANAN 14 KİLOMETRELİK PARKURDA KARADENİZ MANZARASI, TARİHÎ PATİKALAR VE SONBAHARIN BÜTÜN RENKLERİ EŞLİĞİNDE UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ.