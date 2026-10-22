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Karagöz perdesi bursa'da geleceğe taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Seyir Vakti: Karagöz Perdesi' sergisi ve söyleşileriyle Karagöz'ün tarihini ve genç kuşaklara aktarılma çabalarını ön plana çıkardı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karagöz perdesi bursa'da geleceğe taşınıyor

Sergiyle gölge oyununa kapı aralandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ün yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılması amacıyla 'Seyir Vakti: Karagöz Perdesi' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. UNIMA Bursa Derneği iş birliğiyle Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde açılan sergi, gölge tiyatrosunun görsel dilini ve tekniklerini tanıtan tasvirlerle ziyaretçilerini karşılıyor. Etkinlik, Karagöz'ün tanıtımını yapmak ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 31 Aralık'a kadar açık kalacak.

Perdenin arkasında: söyleşi ve tarih:

Program kapsamında düzenlenen 'Perdenin Arkasındaki Bursa' söyleşisinde Doç. Dr. İbrahim İmran Öztahtalı ile Karagöz sanatçısı Nevzat Çiftçi bir araya geldi. Öztahtalı, Karagöz'ün Anadolu'nun sesi ve kültürel belleğinin taşıyıcısı olarak köklü bir geçmişe işaret etti; sanatın, hem Türk kültürel kimliğinin hem de dünya mirasının parçalarından biri olduğunu vurguladı. Çiftçi ise perde arkasındaki düzen, ışığın kullanımı ve tekniğin incelikleri üzerinden geleneksel icranın emek yoğun doğasını katılımcılarla paylaştı.

Geleceğe taşıma çabaları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, UNESCO'nun 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldığı Karagöz sanatını canlı tutmak için sürdürülen çalışmaları sürdürdüğünü belirtiyor. Sergi, gölgeyi ışıkla buluşturan tasvirleriyle izleyicilere geleneğin zengin dünyasını gösterirken, yapılan söyleşiler aracılığıyla da bilgi aktarımı ve farkındalık artırma hedefleniyor. Ziyaretçiler sergi boyunca Karagöz'ün tarihine, Bursa ile kurduğu ilişkiye ve genç kuşaklara aktarımına dair kapsamlı bir sunum izleyebilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GELENEKSEL TÜRK GÖLGE OYUNU KARAGÖZ’ÜN YAŞATILMASI VE GELECEK...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GELENEKSEL TÜRK GÖLGE OYUNU KARAGÖZ’ÜN YAŞATILMASI VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMACIYLA ‘SEYİR VAKTİ: KARAGÖZ PERDESİ’ SERGİSİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. PROGRAM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN ‘PERDENİN ARKASINDAKİ BURSA’ SÖYLEŞİSİNDE İSE KARAGÖZ SANATININ TARİHSEL GELİŞİMİ, KÜLTÜREL ÖNEMİ VE BURSA İLE OLAN BAĞI ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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