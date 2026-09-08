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Kayserispor deplasmanda ritmini buldu: Esenler Erokspor'u 3-0 yendi

Kayserispor, TFF 1. Lig 6. haftasında Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini aldı ve puanını 13'e yükseltti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor deplasmanda ritmini buldu: Esenler Erokspor'u 3-0 yendi

Kayserispor deplasmanda ritmini buldu: Esenler Erokspor'u 3-0 yendi

TFF 1. Lig 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup ederek hanesine üç puanı yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.

Maçın öne çıkanları:

İstanbul deplasmanında kaydedilen galibiyette öne çıkan isimler Daniel Moreno (2) ve Taulant Seferi oldu. Moreno iki kez fileleri havalandırırken, Seferi'nin golüyle skoru perçinleyen Kayserispor maç sonunda sahadan farklı galip ayrıldı.

Lig tablosu ve deplasman performansı:

Geride kalan 6 hafta sonunda Kayserispor'un bilançosu 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik olarak kayda geçti ve ekip 13 puan topladı. Dış sahada oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan sarı-kırmızılılar, deplasmanda toplamda 10 puan elde etti. Bu sezon deplasmanda Vanspor, Iğdır FK ve Esenler Erokspor galibiyetleri dikkat çekerken, Fatih Karagümrük ile alınan beraberlik takımın dış saha istikrarına katkı sağladı.

KAYSERİSPOR LİGDEKİ DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

KAYSERİSPOR LİGDEKİ DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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