Erken kış provası Kars'ta sabahları buz tuttu

Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava kentte kış görüntülerini beraberinde getirdi. Önceki gün yaşanan yağışın ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle sabah saatlerinde ulaşım hazırlıkları zorlaştı ve birçok araçta yoğun buzul oluşumu görüldü.

Gece ve sabah etkisi:

Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 5 dereceye kadar geriledi. Bu düşüş sonucu özellikle açık alanda park edilen araçların camları tamamen buzlandı; sürücüler camlardaki buzu kazıyıcılarla temizlemek veya araçlarını çalıştırıp buzu çözmek için uzun süre uğraştı.

Sürücüler sabahları araçlarının başında uzun süre beklediğini, bazılarının ise kazıyıcıyla uğraşırken zaman kaybettiğini bildirdi. Kent genelinde sabahın erken saatlerinde görülen buzlanma erişimi ve hazırlığı etkiledi.

Vatandaşların tepkisi ve beklenti:

Erken gelen soğuk hava kent sakinleri arasında şaşkınlık yarattı. Bir vatandaş, "Bugün 8 Eylül 2026 gördüğünüz gibi araçlarımızın camı buz tuttu, Kars’a kış geldi" diyerek durumu özetledi.

Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor; vatandaşların erken saatlerde dışarı çıkarken tedbirli olmaya devam etmesi öneriliyor.

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