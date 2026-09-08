Dolar 48,4561 +0,04%
Euro 56,3590 +0,17%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.924,24 -0,71%
EUR/USD 1,1627 +0,01%
Brent Petrol 98,29 +2,09%
--°

Erken kış provası Kars'ta sabahları buz tuttu

Kars'ta Eylül'ün ilk günlerinde gece sıcaklıkları -5°C'ye geriledi; araç camları buzla kaplandı, vatandaşlar sabah buz temizlemek zorunda kaldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erken kış provası Kars'ta sabahları buz tuttu

Erken kış provası Kars'ta sabahları buz tuttu

Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava kentte kış görüntülerini beraberinde getirdi. Önceki gün yaşanan yağışın ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle sabah saatlerinde ulaşım hazırlıkları zorlaştı ve birçok araçta yoğun buzul oluşumu görüldü.

Gece ve sabah etkisi:

Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 5 dereceye kadar geriledi. Bu düşüş sonucu özellikle açık alanda park edilen araçların camları tamamen buzlandı; sürücüler camlardaki buzu kazıyıcılarla temizlemek veya araçlarını çalıştırıp buzu çözmek için uzun süre uğraştı.

Sürücüler sabahları araçlarının başında uzun süre beklediğini, bazılarının ise kazıyıcıyla uğraşırken zaman kaybettiğini bildirdi. Kent genelinde sabahın erken saatlerinde görülen buzlanma erişimi ve hazırlığı etkiledi.

Vatandaşların tepkisi ve beklenti:

Erken gelen soğuk hava kent sakinleri arasında şaşkınlık yarattı. Bir vatandaş, "Bugün 8 Eylül 2026 gördüğünüz gibi araçlarımızın camı buz tuttu, Kars’a kış geldi" diyerek durumu özetledi.

Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor; vatandaşların erken saatlerde dışarı çıkarken tedbirli olmaya devam etmesi öneriliyor.

EYLÜL AYINDA KARS’TA KIŞ SÜRPRİZİ! TERMOMETRELER EKSİ 5’İ GÖRDÜ, ARAÇ CAMLARI BUZ...

EYLÜL AYINDA KARS’TA KIŞ SÜRPRİZİ! TERMOMETRELER EKSİ 5’İ GÖRDÜ, ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU(KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir’in kent deneyimiyle Avrupa iklim politikalarına örnek olacak
images

yusufeli'nde kayalıklarda anne ve yavru dağ keçisinin doğal anları
images

İncirliova'da okullar bahçe temizliği ve bakım çalışmalarıyla yeni döneme hazır
images

Karacaören ve Halkapınar çevresinde 2 bin 590 dekar modern sulama hayata geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eş zamanlı baskınlarla 8 ilde yasa dışı bahis ağına 35 gözaltı

Hurdaya dönen otomobil Bilecik’te traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Yangınlar Serik, Karaisalı, Yahyalı ve Feke'de kontrol altında

Adana'da mezarlık ücretlerindeki artış tepkileri

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı