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İhtiyaç sahiplerine suya yüzde 50 destek

HBB, ihtiyaç sahibi tek mesken abonelerine sosyal tarifeyle su faturalarında yüzde 50 indirim sağlayacak; başvuru ALO 185 veya HATSU şubelerinden.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

İhtiyaç sahiplerine suya yüzde 50 destek

Hatay'ta suya sosyal destek uygulaması:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırlanan sosyal tarife kapsamında, su ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Uygulama, belirlenen şartları taşıyan vatandaşların tek mesken aboneliğinde yararlanabileceği bir destek olarak hayata geçirilecek ve tüketimde kademe uygulanmayacak.

yararlanma koşulları:

İndirimden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, HBB veya diğer kamu kurumlarından sosyal yardım alan ve bu durumu belgeleyen vatandaşlar faydalanabilecek. Ayrıca 65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar da gerekli belgeleri sunmaları halinde uygulamadan yararlanabilecekler.

başvuru ve amaç:

Başvurular, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi ile kent genelindeki 15 ilçede bulunan HATSU şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. HBB yetkilileri, uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlardan biri olan suya daha uygun koşullarda erişiminin sağlanmasının ve kentte sosyal yardımlaşma ile dayanışma kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK UYGULANAN YÜZDE 50...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK UYGULANAN YÜZDE 50 İNDİRİMLİ SU TARİFESİYLE İLGİLİ GÖRSEL.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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