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Moreno'dan Esenler'e duble: Kayserispor rahat kazandı

Kayserispor'un transferi Daniel Moreno, Esenler Erokspor deplasmanında 17. ve 33. dakikalarda attığı iki golle takımının 3-0 galibiyetine katkı sağladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Moreno'dan Esenler'e duble: Kayserispor rahat kazandı

maç özeti:

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların kontrollü oyunuyla sonuçlandı ve skoru belirleyen isimlerden biri Daniel Moreno oldu.

moreno'nun maçtaki rolü:

Sezon başında Amedspor'dan transfer edilen Daniel Moreno, ikinci kez ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Oyunun erken bölümünde etkili olan oyuncu, karşılaşmada 17. ve 33. dakikalarda attığı gollerle fileleri havalandırdı.

takıma katkısı ve performans değerlendirmesi:

Moreno'nun iki golü, maçın seyrini belirleyerek Kayserispor'u hızlı bir şekilde 2-0 öne geçirdi ve rakibin geri dönüş şansını azalttı. Gollerin yanı sıra oyuncunun tüm maç boyunca sergilediği performans teknik heyet ve taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

KAYSERİSPORLU DANİEL MORENO, GOL PERDESİNİ ESENLER EROKSPOR MAÇINDA AÇTI.

KAYSERİSPORLU DANİEL MORENO, GOL PERDESİNİ ESENLER EROKSPOR MAÇINDA AÇTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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