Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3108 +0,09%
Bist 14.095,50 -0,40%
Altın Gram 6.913,64 -0,86%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 99,05 +2,88%
--°

Karakaya'da tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangın 100 ağacı etkiledi

Karakaya Mahallesi'nde tarla yangını zeytinliğe sıçradı; itfaiye ve mahalle sakinlerinin çalışmasıyla söndürüldü, yaklaşık 100 ağaç zarar gördü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakaya'da tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangın 100 ağacı etkiledi

Karakaya'da tarım arazisinde başlayan yangın zeytinliğe sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Olayı fark eden mahalle sakinleri alevlere ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine ilgili ekipler bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile mahalle sakinlerinin ortak çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan erken müdahaleye rağmen yangının zeytinlik alana ulaşması sonucu yaklaşık 100 zeytin ağacı zarar gördü.

Olayın seyri ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Bölge sakinleri ve ekipler, yangının büyümesini engelleyen hızlı müdahalenin önemine işaret etti. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çevresel tedbirlerin ve erken ihbar mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYARAK ZEYTİN BAHÇESİNE SIÇRAYAN YANGINDA...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYARAK ZEYTİN BAHÇESİNE SIÇRAYAN YANGINDA YAKLAŞIK 100 ZEYTİN AĞACI ZARAR GÖRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında
images

Aksu'da alevlerle mücadele sürüyor: çalışmalar kesintisiz devam ediyor
images

Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin
images

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Primora Boxing Ludwigshafen'de iki yeni şampiyon çıkardı, bir kemer boşta kaldı

Esenler’de okullar 7/24 izlenecek akıllı güvenlik ağı kuruldu

Menemen kurtuluşunu müzikle ve törenlerle kutluyor

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı