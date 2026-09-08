Karakaya'da tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangın 100 ağacı etkiledi

Karakaya'da tarım arazisinde başlayan yangın zeytinliğe sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Olayı fark eden mahalle sakinleri alevlere ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine ilgili ekipler bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile mahalle sakinlerinin ortak çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan erken müdahaleye rağmen yangının zeytinlik alana ulaşması sonucu yaklaşık 100 zeytin ağacı zarar gördü.

Olayın seyri ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Bölge sakinleri ve ekipler, yangının büyümesini engelleyen hızlı müdahalenin önemine işaret etti. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çevresel tedbirlerin ve erken ihbar mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYARAK ZEYTİN BAHÇESİNE SIÇRAYAN YANGINDA YAKLAŞIK 100 ZEYTİN AĞACI ZARAR GÖRDÜ.